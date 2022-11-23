В Польше назвали две роковые ошибки Зеленского, которые приведут Киев к трагедии

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Игорь Рязов
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NDP: Зеленский допустил две роковые ошибки в отношениях с Польшей

В Польше назвали две роковые ошибки Зеленского, которые приведут Киев к трагедии

Фото: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru

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Поляки отнюдь не довольны решениями Киева последних недель. В долгосрочной перспективе это может обернуться для него полным поражением.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей. Это может привести Киева к трагическим последствиям, написал обозреватель польского портала Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Рышард Чарнецкий.

Первой ошибкой Зеленского он назвал попытки выставить Россию виновницей падения ракеты в польскую зерносушилку, в результате чего погибли два фермера.

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«Уход в отказ, даже несмотря на максимально полные разведданные американцев, упрямое нежелание оставить свои более чем несостоятельные тезисы о том, что это сделали русские, — все это должно было вызвать отвращение и чувство разочарования польской стороны», — написал Чарнецкий.

Второй ошибкой Зеленского обозреватель NDP назвал назначение на пост замглавы МИД Украины Алексея Мельника. Тот стал скандально известен на весь мир, когда занимал должность посла Украины в Германии и назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

«Мельник — это человек, который релятивизировал преступления против поляков и евреев со стороны украинских шовинистов во время Второй мировой войны. Человек, которому не хватало мудрости и обычной человеческой порядочности, чтобы извиниться за эти скандальные слова, стал одним из главных лиц украинской международной политики. Сказать „стыдно“ — значит не сказать ничего», — отметил журналист.

Чарнецкий считает, что два этих действия испортят отношения Украины и Польши. А уже это может привести и к более негативным для Зеленского последствиям.

«Эффект в долгосрочной перспективе будет для Украины трагическим», — подытожил обозреватель.

Ранее 5-tv.ru писал, что на президентском посту Владимира Зеленского скоро может сменить главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Признаки этого перечислил военный эксперт Юрий Кнутов.

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