Кот в мешке: пассажир в США обнаружил в своем багаже непрошенного гостя

Самое любопытное, что «безбилетником» оказался даже не питомец путешественника.

Самая неожиданная находка за всю историю аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке. Сотрудник службы безопасности просвечивал рентгеновским аппаратом багаж. И вдруг обнаружил... кота в чемодане.

Когда начали разбираться - хозяин был удивлен не меньше инспектора, ведь питомец оказался не его. Мужчину чуть не арестовали за кражу животного, но все разъяснила хозяйка кота: усатый сам незаметно забрался в чужие вещи. Рыжего вернули владелице, проказник даже не был напуган.