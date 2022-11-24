Кот в мешке: пассажир в США обнаружил в своем багаже непрошенного гостя

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Кот пробрался в багаж к туристу в Нью-Йорке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Erich Schmidt; 5-tv.ru

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Самое любопытное, что «безбилетником» оказался даже не питомец путешественника.

Самая неожиданная находка за всю историю аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке. Сотрудник службы безопасности просвечивал рентгеновским аппаратом багаж. И вдруг обнаружил... кота в чемодане.

Когда начали разбираться - хозяин был удивлен не меньше инспектора, ведь питомец оказался не его. Мужчину чуть не арестовали за кражу животного, но все разъяснила хозяйка кота: усатый сам незаметно забрался в чужие вещи. Рыжего вернули владелице, проказник даже не был напуган.

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