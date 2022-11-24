Погранслужба Белоруссии нашла мертвого африканца на границе с Польшей

Пограничная служба Белоруссии обнаружила мертвого мужчину афроамериканской наружности на границе с Польшей. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет республики.

Согласно информации, предоставленной комитетом, тело молодого мужчины лежало у калитки, предназначенной для миграции диких животных.

«Пограничный наряд обнаружил тело мужчины африканской внешности вчера, 23 ноября, вблизи польских заграждений. Труп иностранца находился возле калитки, предназначенной для миграции животных», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

С начала года это пятая смерть на границе с Польшей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Польша стягивает немецкие вооружения к границе с Украиной.