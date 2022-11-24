Первый винодельческий форум стартовал в Москве: главное

Эфирная новость 26

Первый винодельческий форум стартовал в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kateryna Kolesnyk; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Уникальные сорта российских вин — не мечта, а реальность. А все благодаря выдающимся достижениям ученых Курчатовского института.

Развитие виноделия в России получило мощный импульс благодаря принятым в этой сфере законам. По сути в стране создается новая эффективная отрасль экономики. Об этом говорят сегодня на первом винодельческом форуме, который стартовал в Москве. По сути это дискуссионная площадка, которая объединила всех, кто имеет отношение к созданию качественного алкоголя: производителей, регуляторов, экспертов, инвесторов и даже ученых.

Например, благодаря мощной научной базе Курчатовский институт стал одним из лидеров изучения российского виноградарства и виноделия. И помогает выводить отрасль на новый уровень.

«Нет примера в мире и нет примера сейчас у нас такого взрывного роста, какое мы наблюдаем в виноделии. Пять лет назад не было ничего. Теперь очевидно, что мы их всех сделали», — подчеркнул президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выставке в Петербурге презентовали лучшие сорта российского вина.

-5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.50
-0.16 62.29
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
Путин призвал Госдуму ускорить принятие закона о доступе к обезличенным данным
17:42
Сергей Соседов разнес Киркорова и Бузову за участие в ремейке «Иронии судьбы»
17:38
Сказочный скандал: на Тодоренко подали в суд из-за детской книги
17:29
Звезда фильма «Сестры» Ирина Старшенбаум высказалась о насилии в день премьеры
17:21
Завод Nissan в Петербурге перешел в собственность НАМИ
17:15
Лихачев объяснил, кто «водит за нос» МАГАТЭ без цели завершить переговоры по ЗАЭС

Сейчас читают

Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в этом году
"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине
Россиянка скончалась в Сеуле после пластической операции
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика