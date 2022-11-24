Первый винодельческий форум стартовал в Москве: главное

Уникальные сорта российских вин — не мечта, а реальность. А все благодаря выдающимся достижениям ученых Курчатовского института.

Развитие виноделия в России получило мощный импульс благодаря принятым в этой сфере законам. По сути в стране создается новая эффективная отрасль экономики. Об этом говорят сегодня на первом винодельческом форуме, который стартовал в Москве. По сути это дискуссионная площадка, которая объединила всех, кто имеет отношение к созданию качественного алкоголя: производителей, регуляторов, экспертов, инвесторов и даже ученых.

Например, благодаря мощной научной базе Курчатовский институт стал одним из лидеров изучения российского виноградарства и виноделия. И помогает выводить отрасль на новый уровень.

«Нет примера в мире и нет примера сейчас у нас такого взрывного роста, какое мы наблюдаем в виноделии. Пять лет назад не было ничего. Теперь очевидно, что мы их всех сделали», — подчеркнул президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выставке в Петербурге презентовали лучшие сорта российского вина.