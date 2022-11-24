Умер молодым: стала известна причина смерти 24-летнего бобслеиста Банькова

Федерация бобслея в России тяжело переживает утрату одного из лучших пилотов страны.

Стало известно из-за чего на 24 году жизни скончался бобслеист Максим Баньков. Начальник сборной команды РФ по бобслею Максим Тестов рассказал, что молодой спортсмен был болен раком, и именно онкология стала причиной смерти Банькова.

«Причина смерти — лимфома, он умер в больнице в Москве. Федерация бобслея России полностью занимается транспортными вопросами и организацией похорон», — сообщил Тестов РИА Новости.

О трагедии в спортивной семье стало известно 23 ноября. Федерация бобслея в России написала в обращении, что Баньков боролся с серьезным заболеванием, но недуг одержал над ним победу. Федерация отметила, что тяжело переживает утрату перспективного пилота, одного из лучших в стране. Два года назад Максим Баньков стал серебряным призером европейского молодежного чемпионата в соревнованиях четверок.

Церемония прощания запланирована на 25 ноября, состоится она в 07:00 по московскому времени в Красноярске. Также сообщается, что бобслеист будет похоронен на кладбище Бадалык.

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