Умер молодым: стала известна причина смерти 24-летнего бобслеиста Банькова

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13

Максим Тестов: причиной смерти 24-летнего Максима Банькова стало онкологическое заболевание

Умер молодым: стала известна причина смерти 24-летнего бобслеиста Банькова

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Федерация бобслея в России тяжело переживает утрату одного из лучших пилотов страны.

Стало известно из-за чего на 24 году жизни скончался бобслеист Максим Баньков. Начальник сборной команды РФ по бобслею Максим Тестов рассказал, что молодой спортсмен был болен раком, и именно онкология стала причиной смерти Банькова.

«Причина смерти — лимфома, он умер в больнице в Москве. Федерация бобслея России полностью занимается транспортными вопросами и организацией похорон», — сообщил Тестов РИА Новости.

О трагедии в спортивной семье стало известно 23 ноября. Федерация бобслея в России написала в обращении, что Баньков боролся с серьезным заболеванием, но недуг одержал над ним победу. Федерация отметила, что тяжело переживает утрату перспективного пилота, одного из лучших в стране. Два года назад Максим Баньков стал серебряным призером европейского молодежного чемпионата в соревнованиях четверок.

Церемония прощания запланирована на 25 ноября, состоится она в 07:00 по московскому времени в Красноярске. Также сообщается, что бобслеист будет похоронен на кладбище Бадалык.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер Александр Старостин. Артист прославился благодаря ролям в фильмах «А зори здесь тихие», «Следствие ведут знатоки» и «Обретешь в бою».

-5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.50
-0.16 62.29
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

16:26
Киев создал «похоронный алгоритм» для погибших солдат ВСУ
16:23
Где и когда Путин встретится с матерями участников спецоперации
16:20
Умер молодым: стала известна причина смерти 24-летнего бобслеиста Банькова
16:13
Я продвигаюсь и истребляю все живое: бывший офицер разведки США Риттер о том, как воюет армия США
16:00
Агата Муцениеце ответила на вопрос о фамилии после развода с Павлом Прилучным
15:56
Канье Уэст не станет президентом США в 2024 году из-за «серьезной схватки»

Сейчас читают

Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в этом году
"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине
Россиянка скончалась в Сеуле после пластической операции
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика