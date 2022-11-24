«Муж — дело такое»: Довлатова пожалела сбежавшую из страны Пугачеву

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 106

Довлатова пожалела сбежавшую из страны Пугачеву

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Русский народ великодушен и может простить, но не у всех беглецов есть такое качество, как совесть.

Алла Довлатова прокомментировала отъезд из России Аллы Пугачевой и других звезд, сбежавших и критикующих страну. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она поделилась, что была крайне расстроена новостью о поведении Пугачевой.

По словам актрисы, Алла Пугачева столько лет провела на эстраде, а россияне подарили ей столько любви и поддержки, а певица просто выбросила все это и теперь стала никем для народа.

«Мне конечно было безумно жалко. Я думала: господи, ту любовь, которая она здесь имела, сколько она затратила сил, времени. Я думала, что она всегда будет для нас героиней. А сейчас она…никто. Мне было бы жалко на ее месте. Муж это конечно, дело такое», — высказалась Алла Довлатова.

Она объяснила, что ей искренне жаль сбежавших из страны артистов, ведь в новом месте они никому не нужны. Однако, пояснила Довлатова, русский народ великодушен и может простить предателей. Правда, не у всех них существует такое понятие, как совесть.

«А остальные — жалко мне этих людей. Потому что они ж там никому не нужны. Артисты нужны только народу. Я думаю, что так как русский народ очень великодушный, то они вернутся. Если извинятся — хорошо. А если не извинятся, то значит и совести нет», — объяснила Алла Довлатова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в каких условиях живут сбежавшие из РФ знаменитости.

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