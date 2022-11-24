Почему сюрпризы нельзя делать средством манипуляции? Как избежать неудобных моментов при подготовке к празднику?

Новогодние праздники приближаются, а значит наступает время подарков и больших затрат. Особенно сложно приходится родителям, которые каждый год выслушивают от детей все более сложные запросы. KP.RU рассказал, как договориться с ребенком и сохранить волшебство праздника.

«Просьбы и желания детей превосходят возможности „волшебников“ или не совсем полезны и уместны (например, запрос на живое экзотическое животное или дорогой смартфон). И тогда родители теряются, иногда чувствуют вину, стыд, грусть или злость; или наоборот лезут из кожи вон, чтобы осуществить желание», — объясняет эксперт и отмечает, что для ребенка полезен как опыт получения, так и ограничения.

Психологи запрещают стыдить ребенка за его желания. По их словам, детей, наоборот стоит благодарить за то, что они делятся с вами. Вмести с ними родители могут помечтать, выслушать, что на самом деле стоит за желаниями детей. Понять, в чем нуждается ребенок или какие у него интересы.

Не следует лишать ребенка подарка или пугать, что дед Мороз ничего не принесет за плохое поведение. Это внушит ребенку, что родителям важно только то, что он делает, а не он сам. Как правило, стимуляция подарками к учебе не имеет ничего общего с настоящей мотивацией.

«Подарки не должны стать средством манипулирования ребенком», — подчеркивает Талмач.

Если дети просят что-то нематериальное — дружбы, мира, любви или здоровья, следует развивать эту тему. Например, спросить, чтобы бы могло порадовать болеющего или одинокого человека.

Существуют дети, которые не верят в Деда Мороза, однако они тоже нуждаются в волшебстве. В таком случае ребенку можно рассказать о истории праздника, дать понять, что люди сами становятся его частью и создают праздник для других. Вместе с ребенком можно готовить подарки и сюрпризы для друзей и близких, это научит к внимательному отношению.

Когда ребенок хочет чего-то поистине «волшебного», вроде палочки, которая осуществит любое его желание, сразу стоит обговорить с ним, что Дед Мороз каждый раз готовит особенный сюрприз. Если ребенок прописывает в письме конкретное желание, но оно не может быть осуществимо, с ним можно поиграть: сказать, что иногда Деду Морозу нужно много времени, чтобы сотворить такой подарок, а иногда это практически невозможно даже для волшебника.

Бывает так, что ребенок ничего не хочет — тогда существует два варианта развития события. В лучшем случае у ребенка действительно есть все, о чем он мечтал, и сейчас он не может сформулировать новое желание. В противном случае — ребенок по какой-то причине не хочет делиться мыслями.

Какой бы сценарий не ожидал вас в предстоящие праздники, к детям стоит приглядываться и делать им сюрпризы исходят из интересов и увлечений. Самое главное, не стоит забывать — подарки это не всегда то, что можно потрогать. Иногда стоит уделить внимание, проявить заботу и поддержку, просто окружить человека любовью.

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