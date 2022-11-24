Когда и почему ребенку нельзя сбивать температуру?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 35

Педиатр Пушкарев назвал условия для приема детьми жаропонижающих

Когда и почему ребенку нельзя сбивать температуру?

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Не всегда нужно смотреть на цифры на градуснике, гораздо важнее обратить внимание на общее состояние ребенка.

Когда ребенок болеет, не всегда нужно понижать ему температуру с помощью медикаментов. О том, когда детям нельзя сбивать температуру рассказал педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарев в беседе с Газетой.ру.

По словам специалиста, если при температуре до 38,5 ребенок бодр, жаропонижающие ему не нужны.

«Здесь в большей степени имеют значение не цифры на термометре, а переносимость лихорадки. Если при температуре 38,5 ребенок бодрый и хорошо пьет, то не стоит мешать организму бороться. Если же ребенок вял, сонлив, плаксив и, вероятно, испытывает те же ощущения, что и взрослые во время болезни — головную боль, ломоту, тошноту, — то стоит вмешаться», — объяснил Пушкарев.

Он напомнил, что детям нужны жаропонижающие для улучшения самочувствия в целом, а не для снижения температуры до 36,6. Ребенок может хорошо себя чувствовать и играть даже с повышенной температурой.

Ранее 5-tv.ru писал, что педиатр опроверг самые распространенные мифы об уходе за здоровьем детей.

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