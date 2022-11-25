🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 ноября, растущая Луна в Стрельце. Мышление будет абстрактным, а желания — отвлеченным. Но именно в этот период будут спориться дела, связанные с любыми правовыми вопросами. Также в этот день возможно обострение конфликтов даже между близкими людьми.

♈ Овен

Китайцы верят, что фигурки пары уток мандаринок, размещенных у кровати, привлекает идеального партнера. Но в вашем случае такими простыми способами не обойтись. Вы можете зарезать барашка, возложить цветы, но настоящая жертва, которую вы положите на алтарь любви может быть гораздо больше, чем вы можете предугадать.

Космический совет: сделайте подношение богине любви.

♉ Телец

Чем больше вы смотрите на то, что накопили другие, тем больше вы будете неудовлетворены. Верните свое осознание себе. Признайтесь, что ваше богатство не измеряется в материальном.

Космический совет: осознайте себя.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 ноября

♊ Близнецы

Некоторые призывают «действовать так, как будто это уже твое». Но для вас притворяться, пока вы не сделаете это, чудно и нелепо. Тем не менее, Стрелец станет для вас Амуром. Вас ждет интрижка или даже серьезный роман.

Космический совет: ситуация становится все накаленнее.

♋ Рак

Позвольте другим людям принимать решения за них. Это именно то, что вам нужно сегодня. Станьте немного «невидимкой», не обращайте внимание на суету и не пытайтесь помочь абсолютно всем. Помогите лучше себе.

Космический совет: восстановите свою силу.

Время успокоиться и строить планы. Китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября

♌ Лев

Если все пахнет, имеет вкус и ощущается по-другому, то так и должно быть. Ничто из того, что проходит через алхимический огонь, никогда не остается прежним. Примите нового себя. Примите эту новую реальность

Космический совет: пришло время переписать сценарий.

♍ Дева

Если разговор — это все, что вы получаете в этот момент, сделайте паузу, сядьте и проанализируйте с самим собой, что на самом деле происходит. Вы заслуживаете того, чтобы быть с кем-то, кто так же предан делу, как и вы, и обещает поддержать вас в самые бурные бури.

Космический совет: параллельная реальность доступна вам.

«Черная пятница судьбы»: таро-прогноз на неделю с 21 по 27 ноября

♎ Весы

Причина, по которой мы цепляемся за отношения, которые делают нас несчастными, и работу, которая истощает наши резервы, заключается в том, что мы не верим, что можем добиться большего. Кажется, вам стоит разжать пальцы и отпустить рутину, за которую вы так держитесь.

Космический совет: вы на правильном пути!

♏ Скорпион

Вам не обязательно иметь весь план в своих руках. Никто так не делает. Сделайте первый шаг в сторону неизвестного. Но помните: вам нельзя променять свою свободу на жизнь, которая хорошо выглядит только на бумаге.

Космический совет: верните себе свободу.

Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября для всех знаков зодиака

♐ Стрелец

Вы хотите всего этого, и ты хотите этого прямо сейчас. Вам нужен дом вашей мечты, лодка и дюжина милых песиков. Вам не стоит соглашаться на меньшее, но сначала придется разобраться в себе и своих отношениях с другими.

Космический совет: вы хотите всего и сразу.

♑ Козерог

Переключите внимание, пересчитайте свои успехи. Это поможет вам осознать, что вы не только выживаете, но и процветаете, и что судьба тоже на вашей стороне.

Космический совет: подсчитайте свои благословения и умножьте их на десять.

«Темный коридор» не пройден: астролог назвала три самые опасные даты ноября

♒ Водолей

У Вселенной отличное чувство юмора, не так ли? Как раз когда вы готовы отправиться в путь, он решает послать вам кривую. Есть только один способ справиться с этим. Смейтесь в лицо неудачам, ведь только искренняя радость помогает вам жить.

Космический совет: иногда нужно просто смеяться.

♊ Рыбы

Станьте единым целым с хаосом. Если что-то не имеет для вас смысла прямо сейчас, знайте, это потому, что оно и не должно иметь смысла. Будьте сами собой, но все же примите во внимание свое состояние. Возможно, вам стоит обратиться к врачу.

Космический совет: обратите внимание на свое физическое и психическое здоровье.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на декабрь 2022 года для всех знаков зодиака.