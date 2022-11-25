Считавшаяся поддельной монета раскрыла личность неизвестного римского императора

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Plos One: древнеримская монета пролила свет на забытого императора

Считавшаяся поддельной монета раскрыла личность неизвестного римского императора

Фото: www.globallookpress.com / Staff Photographer

Читайте нас в: Дзен Новости

Исследователи из Великобритании изучили старинные монеты, долгое время считавшиеся фальшивыми, и обнаружили, что на них изображен ранее неизвестный историкам римский император.

Исследователи, работающие в Университетском колледже Лондона, обратили внимание на несколько античных монет, продолжительное время считавшиеся фальшивыми, и внезапно обнаружили, что они не только подлинные, но на них отчеканен профиль прежде неизвестного древнеримского императора по имени Спонсиан. Результаты работы ученых представлены на страницах журнала PLOS One.

Подвергшиеся анализу монеты были обнаружены в 1713 году в Трансильвании и долгое время считались подделками, созданными для продажи коллекционерам. Для тщательного анализа четырех имеющихся монет ученые использовали микроскопию в видимом свете, ультрафиолетовую визуализацию, сканирующую электронную микроскопию и инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье в режиме отражения. Находки 1713 года сравнивались с двумя контрольными монетами, подлинность которых прежде уже была доказана.

В результате были обнаружены признаки, характерные для монет, бывших в обращении долгое время. Ученые также изучили глиняные отложения на поверхности монет и ​​установили, что они продолжительное время находились в земле, прежде чем их обнаружили. Все это указывает на то, что монеты являются подлинными.

Внимательно изучив имеющиеся исторические хроники, исследователи сделали предположение, что Спонсиан являлся командующим армией в римской провинции Дакия в 260-х годах нашей эры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой секрет нашли в костюме российского императора Петра I.

-6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.39
-0.11 62.78
0.49
Быкам — карьера, тиграм — спорт: восточный гороскоп на декабрь 2022 года

Последние новости

4:35
Быкам — карьера, тиграм — спорт: восточный гороскоп на декабрь 2022 года
4:24
Ровный путь после бездорожья. Китайский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря
4:12
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 ноября по 4 декабря
4:00
Это абьюз: 10 подсказок как распознать агрессора в начале отношений
4:00
Пора в горы: где в России отдохнуть зимой — 2022
3:47
Считавшаяся поддельной монета раскрыла личность неизвестного римского императора

Сейчас читают

Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в этом году
"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине
Россиянка скончалась в Сеуле после пластической операции
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика