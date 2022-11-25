Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Артема Савельева
Мальчику просто необходима срочная операция, иначе он может стать инвалидом.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал шестилетний Артем из Челябинска. У мальчика детский церебральный паралич, и необходима срочная операция на спинном мозге — иначе он навсегда будет прикован к инвалидному креслу. Стоимость лечения — более миллиона рублей.
На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили 4 миллиона 324 тысячи 928 рублей. Спасибо вам!
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