«Я не буду рок-звездой»: помощник Фредди Меркьюри раскрыл тайны кумира миллионов

Ассистент знаменитого певца рассказал, в чем заключался смысл жизни Фредди Меркьюри, и раскрыл его главные секреты.

Певец Фредди Меркьюри был легендой своего времени. Его до сих пор знает каждый, несмотря на возраст. Песням группы Queen подпевают во всем мире. Личный помощник рок-звезды Питер Фристоун поделился откровениями о жизни Меркьюри в эксклюзивном интервью Пятому каналу.

Ассистент лидера Queen провел рядом с ним 12 лет. Они были вместе вплоть до смерти знаменитого артиста. Фристоун знает все и даже больше о жизни артиста, которая оставалась за кулисами. Сейчас он отмечает безукоризненную популярность певца.

«Вы можете спросить любого прохожего, знает ли он группу Queen, и каждый скажет: «Да, это Фредди Меркьюри!» — подчеркнул мужчина.

Фристоун добавил, что работа была смыслом жизни Фредди Меркьюри. Артист хотел развиваться в музыкальной сфере и ставил себе сложные цели, которых успел добиться.

«Музыка — это то, чему посвящена жизнь Фредди, и с чем он неразрывно связан. Знаете, он как-то сказал: «Я не буду рок-звездой, я буду легендой“», — поделился воспоминаниями ассистент.

Личный помощник артиста объяснил, что делает Queen самой лучшей группой. По его словам, коллектив усердно репетировал, много времени уделял подготовке и именно поэтому смог добиться таких высот.

Что происходило на знаменитых вечеринках у Фредди Меркьюри? Как он отдыхал с принцессой Дианой? Какие были страхи у легендарного артиста? Смотрите полное интервью сегодня в 00.10 в программе «Они потрясли мир» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа Queen выпустила песню 1988 года с вокалом Фредди Меркьюри.