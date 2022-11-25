Мощный пожар вспыхнул в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 19

На месте ЧП уже работают экстренные службы. Детали случившегося уточняются.

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Мощный пожар вспыхнул в торговом центре «Елоховский пассаж» в Москве. На месте ЧП уже работают экстренные службы. Детали случившегося уточняются. Есть вероятность, что огонь может перекинуться на расположенный рядом детский театр эстрады.

Как отметили в МЧС, очаг возгорания находится на первом этаже. Данные о пострадавших не поступали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на цветочной базе в Москве, в результате чего погибло более семи человек.

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