Алла Сурикова вышла на связь после слухов об экстренной госпитализации

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 2 964

Народной артистке России 82 года. По данным некоторых СМИ, у нее выявили тяжелую форму COVID.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Режиссера фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Аллу Сурикову госпитализировали. Такое заявление появилось сразу в нескольких СМИ одновременно. Сообщалось, у нее выявили тяжелую форму COVID. Однако в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru звезда опровергла эту информацию.

«Я нормально. Я дома. Все в порядке. Это какая-то глупость. Кто-то что-то не то распространяет. Извините», — пояснила удивленная Сурикова.

Как удалось выяснить 5-tv.ru позже, в больницу Сурикова все-таки обращалась. У нее выявили коронавирус, однако не в тяжелой форме — лечиться в таком случае можно дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели вдовы Станислава Говорухина при пожаре в Новой Москве.

-7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
Захарова о чудесной пропаже второй «упавшей» в Польше ракете: «И Зеленский не обнаружен?!»
12:08
В МАГАТЭ заявили об угрозе эффекта «грязной бомбы» из-за ударов по Запорожской АЭС
11:53
Российские военные врачи разработали уникальный исчезающий имплант
11:40
«Это моя большая беда»: почему Максим Аверин до сих пор ходит в холостяках
11:25
Боевики ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР орудиями калибра НАТО
11:10
Алла Сурикова вышла на связь после слухов об экстренной госпитализации

Сейчас читают

Алла Сурикова вышла на связь после слухов об экстренной госпитализации
Во власти хаоса: НАСА показало снимок погрузившейся во тьму Украины из космоса
Пора судиться: адвокат Жорин объяснил, что делать, если вас оскорбляют на работе
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео