Какая нежность: невестка Валерии показала трогательное семейное видео

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 163

Невестка Валерии показала видео из дома с дочкой Силин и супругом Арсением

Фото, видео: Instagram* / ianashulginaa; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

У певицы и продюсера большая дружная семья, а маленькая звездочка ней — внучка Силин.

Невестка певицы Валерии показала трогательное семейное видео в соцсетях, на нем семья девушки в полном составе: Лиана и Арсений Шульгины, а также их маленькая дочка Селин. Причем малышка — главная героиня на этих кадрах, родители подстригают ей ноготки и стараются, что вся процедура прошла безболезненно.

«Шикарные пальчики. Пальчики у тебя в кого такие красивые?» — развлекают Силин родители.

Малышка тут же ответила, что в папу. Арсения умилил ответ дочери, и он тут же одарил ее поцелуем. На такой ноте нежности у Силин просто не было шансов грустить и плакать: все прошло быстро и безболезненно, в тихой семейной обстановке, вечером, когда семья вернулась после публичного мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как радуется материнству дочь продюсера Иосифа Пригожина.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

14:05
Украинского боевика Сидорко ликвидировали под Артемовском
13:52
«Вот и огребли»: политолог объяснил, почему Прибалтика ненавидит Россию
13:37
Какая нежность: невестка Валерии показала трогательное семейное видео
13:18
В США заявили о подготовке РФ к возможному конфликту в Арктике
12:55
Лавров: украинский народ будет освобожден от правителей-неонацистов
12:41
В кого влюбляются разные знаки зодиака

Сейчас читают

Алла Сурикова вышла на связь после слухов об экстренной госпитализации
Мы все вымрем? Почему мужская фертильность снизилась по всему миру
Пора судиться: адвокат Жорин объяснил, что делать, если вас оскорбляют на работе
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео