Бойцы ВС России уничтожили склад боеприпасов HIMARS в Запорожской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 54

Российские военные продолжают специальную операцию по демилитаризации Украины.

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; Минобороны РФ

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Бойцы ВС России уничтожили склад боеприпасов HIMARS в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня „HIMARS“. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки реактивной системы залпового огня „Град“ на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области», — подчеркнул Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон проводит испытания токсичных веществ на военных и душевнобольных Украины.

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