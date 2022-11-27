«Пошла не по той дороге»: бывший муж Гурченко о работе актрисы с Моисеевым

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 99

Бывший муж Гурченко Купервейс считает, что звезда пошла не по той дороге, работая с Моисеевым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / kuperveis; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая актриса была замужем шесть раз. К чему принудил ее последний супруг?

Актриса Людмила Гурченко оставила после себя неизмеримое культурное наследие. Многие артисты российского шоу-бизнеса во все времена старались дотянуться до уровня звезды. Пятый муж Гурченко музыкант Константин Купервейс в беседе с 5-tv.ru признался, что его покойная супруга всегда знала себе цену. Он уверяет, что знаменитость не вышла бы на одну сцену с певцом Борисом Моисеевым просто так.

Купервейс рассказал, что прожил с Гурченко 20 счастливых лет. Супруг изучил артистку досконально, он понимал ее характер. Однако познать личность великой актрисы не удалось ее последнему мужу, и этот факт сильно расстраивает пианиста. По его словам, именно вдовец заставил петь ее с Моисеевым.

«Она бы никогда этого не сделала. Не потому что Боря Моисеев плохой, или что-то, но она - человек, который пел песни войны, играла в прекрасных фильмах у Матвеева, у Германа. Уровень! Это не значит, что Боря плохой, но она пошла не по той дороге», — объяснил Купервейс. 

Людмила Гурченко была замужем шесть раз. Впервые на замужество одна из самых смелых и красивых актрис советского союза решилась в 1953 году. Ее избранником стал режиссер Василий Ордынский, но вместе пара пробыла недолго. Уже в 1958 году звезда «Карнавальной ночи» расписалась со сценаристом Борисом Андроникашвили, а в 1962 — с Александром Фадеевым. Примечательно, что первые три брака Гурченко не длились больше двух лет.

В 1967 году актриса связала себя узами брака с певцом Иосифом Кобзоном, но развелись они спустя три года. Пятым мужем артистки стал пианист Константин Купервейс. Союз супругов просуществовал 22 года, но не стал последним. Почти в 60 лет Гурченко сыграла свадьбу с продюсером Сергеем Сениным и была с мужчиной вместе, пока смерть не разлучила их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Людмила Гурченко была музой Бори Моисеева.

-6° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 ноября

Последние новости

8:26
«Мертвый лучше живого»: политолог считает, что Зеленский затеял смертельную игру
8:14
«Последний концерт»: хореограф Дружинин предрек печальное будущее Пугачевой
8:02
Экс-сотрудник Белого дома заявил о способности России уничтожить Украину за день
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 ноября
7:50
«Лешка вышел на охоту»: экс-солистка «Блестящих» Новикова высмеяла бывшего мужа
7:38
Российские войска закрепились в центре донецкой Марьинки

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака
Что делать, если вам угрожают на работе? Объясняет адвокат Сергей Жорин
«Мозгов не хватит»: политолог оценил жену Зеленского как «серого кардинала»
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео