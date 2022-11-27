«Пошла не по той дороге»: бывший муж Гурченко о работе актрисы с Моисеевым

Знаменитая актриса была замужем шесть раз. К чему принудил ее последний супруг?

Актриса Людмила Гурченко оставила после себя неизмеримое культурное наследие. Многие артисты российского шоу-бизнеса во все времена старались дотянуться до уровня звезды. Пятый муж Гурченко музыкант Константин Купервейс в беседе с 5-tv.ru признался, что его покойная супруга всегда знала себе цену. Он уверяет, что знаменитость не вышла бы на одну сцену с певцом Борисом Моисеевым просто так.

Купервейс рассказал, что прожил с Гурченко 20 счастливых лет. Супруг изучил артистку досконально, он понимал ее характер. Однако познать личность великой актрисы не удалось ее последнему мужу, и этот факт сильно расстраивает пианиста. По его словам, именно вдовец заставил петь ее с Моисеевым.

«Она бы никогда этого не сделала. Не потому что Боря Моисеев плохой, или что-то, но она - человек, который пел песни войны, играла в прекрасных фильмах у Матвеева, у Германа. Уровень! Это не значит, что Боря плохой, но она пошла не по той дороге», — объяснил Купервейс.

Людмила Гурченко была замужем шесть раз. Впервые на замужество одна из самых смелых и красивых актрис советского союза решилась в 1953 году. Ее избранником стал режиссер Василий Ордынский, но вместе пара пробыла недолго. Уже в 1958 году звезда «Карнавальной ночи» расписалась со сценаристом Борисом Андроникашвили, а в 1962 — с Александром Фадеевым. Примечательно, что первые три брака Гурченко не длились больше двух лет.

В 1967 году актриса связала себя узами брака с певцом Иосифом Кобзоном, но развелись они спустя три года. Пятым мужем артистки стал пианист Константин Купервейс. Союз супругов просуществовал 22 года, но не стал последним. Почти в 60 лет Гурченко сыграла свадьбу с продюсером Сергеем Сениным и была с мужчиной вместе, пока смерть не разлучила их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Людмила Гурченко была музой Бори Моисеева.