Жизнь возможно изменить: таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 58

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, каким группам людей лучше не встревать в конфликты и откуда ждать подвоха. Кстати, ждет нас и много счастливых событий!

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря.

-6° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 ноября по 4 декабря

Последние новости

21:43
При каком условии Чулпан Хаматова сможет вернуться в Россию?
21:29
Военкор «Известий» показал кадры подготовки разведчиков
21:14
Дерматолог объяснила, почему спать голышом полезно
20:56
Шольц рассказал, что Путин на переговорах может легко чередовать русский и немецкий языки
20:46
Умерла оскароносная актриса Айрин Кара
20:26
Жизнь возможно изменить: таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря

Сейчас читают

Названа причина смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея
Для кого смертельно опасно пить горячие алкогольные напитки?
Смотри внимательнее: можно ли по оправе очков выявить маньяка
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео