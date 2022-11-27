Один в один: у тяжелобольного Андрея Губина нашелся внебрачный сын

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 64

В сети появились фотографии внебрачного сына Андрея Губина

Один в один: у тяжелобольного Андрея Губина нашелся внебрачный сын

Фото: Кузьмина Татьяна / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Несмотря на поразительное внешнее сходство, артист не признает отцовство и не хочет делать тест ДНК.

У артиста Андрея Губина, покинувшего сцену из-за серьезной болезни, нашелся внебрачный сын. Юноша рассказал свою историю на всю страну несколько лет назад в эфире федерального канала.

«Я не хотел в это верить, естественно, мой мир перевернулся», — признался Максим Кваснюк в эфире телешоу.

По его словам, мама была поклонницей Губина. Она пошла на концерт с подругой и каким-то образом прошла за кулисы, где и встретилась с кумиром.

«Был алкоголь, и вот вышла у них случайная связь, о которой она жалеет теперь или тогда пожалела», — рассказал юноша.

Несмотря на внешнее сходство, сам Губин отрицал отцовство.

«Я всегда вел себя чистоплотно, поэтому я спокоен», — заявил певец.

Действительно ли Максим является сыном артиста или просто захотел пиара — неизвестно. Делать ДНК-тест Губин наотрез отказался.

«Если захочешь, будем решать через суд», — предложил артист.

Кстати, Максим пошел по стопам названого отца и занялся музыкой. Сам Андрей Губин покинул сцену в 2010 году из-за сильнейших болей, которые вызваны лицевой прозопалгией. Отметим, что детей у 48-летнего певца нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Андрея Губина подтвердила информацию о неизлечимой болезни певца.

-4° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 ноября

Последние новости

12:50
Ая из «Города 312» слушателям Моргенштерна*: «Я не хочу этой моды!»
12:38
На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Кривом Роге
12:24
ОДКБ создаст комиссию по биобезопасности для проверки лабораторий США
12:11
Один в один: у тяжелобольного Андрея Губина нашелся внебрачный сын
12:00
«Ради вас мы сражаемся»: военные в зоне СВО поздравили женщин с днем матери
11:44
У НАТО заканчиваются военные ресурсы для помощи Украине

Сейчас читают

«Ради вас мы сражаемся»: военные в зоне СВО поздравили женщин с днем матери
«Мертвый лучше живого»: политолог считает, что Зеленский затеял смертельную игру
«Пошла не по той дороге»: бывший муж Гурченко о работе актрисы с Моисеевым
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео