🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 ноября, растущая Луна в Водолее. Вселенная рекомендует удовлетворять свою любознательность, повысить работоспособность и прислушиваться к советам близких.

Жизнь возможно изменить: таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♈ Овен

Вы хотите всего и сразу, но ответьте себе на важный вопрос: готовы ли вы повысить ставки и принести в жертву то, что очень любите? Сложный выбор помогут сделать близкие, которые хорошо вас знают. Звезды также рекомендуют сконцентрироваться на рабочих вопросах, которые давно были отложены в долгий ящик.

Космический совет: для достижения цели придется повысить ставки.

♉ Телец

Ваше заветное письмо из Хогвартса может прийти в ближайшее время. Хорошо, что вам не придется ждать этого всю жизнь. Сезон Стрельца предлагает вам возможность удовлетворить свою любознательную натуру: больше читайте, познавайте и путешествуйте.

Космический совет: удовлетворите свою любознательность.

♊ Близнецы

Неважно, что люди говорят или не говорят. Важно лишь то, как вы относитесь к их словам. Пусть дух приключений ведет вас. Сделайте шаг к неизведанному с улыбкой на лице и песней в сердце.

Космический совет: отдайте бразды правления вашей судьбой своему сердцу.

Быкам — карьера, тиграм — спорт: восточный гороскоп на декабрь 2022 года

♋ Рак

Вселенная советует вам приложить больше усилий и взять себя в руки. Сегодня можно планировать важные встречи, настраиваться на трудолюбие и упорство. Не за горами тот день, когда за все воздастся по заслугам.

Космический совет: нужно больше упорства и рвения.

♌ Лев

Ваш потенциал безграничен, и вы об этом знаете. Скорее берите быка за рога и срочно покорите очередную вершину в списке. Вселенная оберегает вас, как любимчика, так что вы под защитой.

Космический совет: берите быка за рога!

♍ Дева

Важно жить настоящим моментом и принимать решения, основываясь на том, как вы себя чувствуете здесь и сейчас. Близкие люди могут давать советы, но лишь вам решать, следовать ли им.

Космический совет: живите здесь и сейчас.

Ровный путь после бездорожья. Китайский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♎ Весы

Все, через что вы сейчас проходите, временно. В запасе у вас есть мужество и благодать, чтобы пройти через все тернии прямиком к звездам, где ждет другая реальность, словно написанная для вас.

Космический совет: все трудности временны.

♏ Скорпион

Сделанного не воротишь, поэтому нужно работать с тем, что есть. Направьте фокус внимания на мелкие задачи, которые давно выросли в большой ком дедлайна, и наконец разберитесь с ним. Но не переусердствуйте: важно помнить о своем физическом и эмоциональном здравии.

Космический совет: прошлое уже не вернуть.

♐ Стрелец

Пора разжать и челюсть, и кулак. Вам нужно расслабиться и позволить себе выдохнуть в этой бесконечной гонке за призрачной целью. Звезды напоминают, что вы не в силах вынести все лишь на своих плечах, поэтому делегируйте некоторые обязанности.

Космический совет: позвольте себе выдохнуть и остановиться.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♑ Козерог

Разрешите разрушиться всему, что должно разрушиться. Вселенная гарантирует, что тогда вы обретете покой в душе и поймете важность всего происходящего. В доме можно устроить перестановку или затеять генеральную уборку.

Космический совет: все, что может разрушиться, однажды разрушается.

♒ Водолей

Верните себя в состояние вседозволенности и позвольте звездам сделать всю работу за вас. Проведите немного времени наедине с собой: почитайте книгу, которая давно пылится на полке, ожидая вашего внимания. Или прогуляйтесь на свежем воздухе в приятной компании.

Космический совет: вам нужно уединиться и побыть наедине с мыслями.

♊ Рыбы

Это не ваша работа - исцелять или исправлять всех, с кем вы пересекаетесь. Вам необходимо больше думать о себе, своих целях и планах. Вселенная приглядывает за вами.

Космический совет: перестаньте спасать всех вокруг.

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