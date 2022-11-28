Скоро в роддом: звезда сериала «Маргоша» Берсенева во второй раз станет мамой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева скоро во второй раз станет мамой

Скоро в роддом: звезда сериала «Маргоша» Берсенева во второй раз станет мамой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса более полугода скрывала интересное положение. В трогательный и нежный праздник День Матери она поделилась радостью и будущим счастьем.

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева поделилась радостным событием. Совсем скоро она во второй раз станет мамой. Интересное положение актриса скрывалась более полугода, а в День Матери призналась, опубликовав серию трогательных фотографий с округлившимся животиком.

«Счастье не может быть громким. Оно тихое, уютное, родное… Но, поскольку я уже на финишной прямой, в День матери пришло время поделиться. Принимаю поздравления вдвойне! Разделите со мной счастье», — написала Берсенева в социальной сети.

Фанаты и коллеги поспешили поздравить знаменитость со скорым пополнением в семье. Однако Берсенева решила утаить, кто является отцом будущего малыша.

К слову, Мария Берсенева была замужем дважды. Первым супругом стал Гурам Кофенлу. От него актриса родила сына Никиту. Но брак не продлился даже год. Актриса называла причиной расставания домашнее насилие. Во второй раз в ЗАГС знаменитость отправилась с кикбоксером Николаем Берсеневым. Но и этот брак оказался не счастливым. Через три года супруги развелись, звезда телеэкранов оставила себе его фамилию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто отец будущего малыша Надежды Ангарской.

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