Помог сын: звезда Comedy Woman Ангарская раскрыла личность отца будущего ребенка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Звезда Comedy Woman Ангарская беременна от тренера своего сына Николая Федчука

Помог сын: звезда Comedy Woman Ангарская раскрыла личность отца будущего ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Для артистки беременность почти в 40 лет, как и для многих, стала неожиданностью. Стать вновь счастливой, любимой и желанной знаменитости помог ее семилетний наследник.

Беременная звезда Comedy Woman Надежда Ангарская приоткрыла завесу тайны отца ее будущего малыша. Выяснилось, что мужчину с юмористкой несколько лет назад свел наследник знаменитости.

Ангарская призналась, что почти в 40 лет носит под сердцем малыша лишь недавно. Для нее интересное положение стало неожиданностью, хоть и артистка не раз заявляла о том, что не одинока и даже готова вновь отправиться в ЗАГС. Но личность будущего счастливого папы даже после признания хранила в секрете. Лишь на днях она о нем заговорила, сообщает StarHit.ru.

«Познакомились в спортивном манеже. Сын легко наладил с ним отношения, ведь он его тренер», — рассказала Ангарская.

Благодаря небольшой информации стало понятно — любимым Ангарской является футболист Николай Федчук.

«Это приятное событие и радость, которая не может не приносить только положительные эмоции. Конечно, я был очень рад и счастлив», — признался Федчук в телефонном разговоре с журналистами федерального канала.

Ангарская пока не знает пол малыша, но мечтает о рождении дочери. От первого брака с иностранцем Раедом Бани у нее подрастает сын Давид. Вместе они прожили шесть лет, а в 2019 году расстались. Как позже стало известно, причиной разрыва послужила ревность мужа. По словам Ангарской, она буквально отрывала спутника от себя.

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