Блогер Ирина Гаврилова, воспитывающая особенную девочку, ждет седьмого ребенка

Знаменитая интернет-звезда не боится трудностей материнства и готова проходить через них снова и снова.

Блогер Ирина Гаврилова станет мамой в седьмой раз. Звезда воспитывает шестерых детей – Ксюшу, Машу, Колю, Савву, Февронию и малыша Луку. Однако такая большая семья не стала пределом для красавицы и ее мужа Александра. Теперь публика узнала о новой беременности.

Об этом 42-летняя Гаврилова сообщила весьма трогательно. Она записала видеоролик с участием всей семьи. Сначала блогер появилась в кадре вместе с мужем. Избранник поцеловал возлюбленную и на видео неожиданно появилась Ксюша. Далее Александр снова поцеловал суженую и рядом с мамой оказалась Маша. По той же аналогии на ролике показывались и остальные дети, а в самом конце Ирина достала тест на беременность.

Поклонники очень обрадовались за Ирину. В комментариях фанаты оставили множество поздравлений и комплиментов. В том числе подписчики пожелали будущему малышу здоровья. Это особенно актуально после рождения второй дочери Ирины Гавриловой — Маши. Девочка появилась на свет с синдромом Дауна. Многодетная мама открыто сообщила об этом аудитории и теперь часто затрагивает тему о тонкостях воспитания особенных детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка РФ Татьяна Васильева стала бабушкой в пятый раз.

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