Блогер Ирина Гаврилова, воспитывающая особенную девочку, ждет седьмого ребенка

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Мама особенной девочки блогер Ирина Гаврилова забеременела в седьмой раз

Блогер Ирина Гаврилова, воспитывающая особенную девочку, ждет седьмого ребенка

Фото: Instagram* / neigrushki

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая интернет-звезда не боится трудностей материнства и готова проходить через них снова и снова.

Блогер Ирина Гаврилова станет мамой в седьмой раз. Звезда воспитывает шестерых детей – Ксюшу, Машу, Колю, Савву, Февронию и малыша Луку. Однако такая большая семья не стала пределом для красавицы и ее мужа Александра. Теперь публика узнала о новой беременности. 

Об этом 42-летняя Гаврилова сообщила весьма трогательно. Она записала видеоролик с участием всей семьи. Сначала блогер появилась в кадре вместе с мужем. Избранник поцеловал возлюбленную и на видео неожиданно появилась Ксюша. Далее Александр снова поцеловал суженую и рядом с мамой оказалась Маша. По той же аналогии на ролике показывались и остальные дети, а в самом конце Ирина достала тест на беременность.

Поклонники очень обрадовались за Ирину. В комментариях фанаты оставили множество поздравлений и комплиментов. В том числе подписчики пожелали будущему малышу здоровья. Это особенно актуально после рождения второй дочери Ирины Гавриловой — Маши. Девочка появилась на свет с синдромом Дауна. Многодетная мама открыто сообщила об этом аудитории и теперь часто затрагивает тему о тонкостях воспитания особенных детей. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка РФ Татьяна Васильева стала бабушкой в пятый раз.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-4° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

9:44
Блогер Ирина Гаврилова, воспитывающая особенную девочку, ждет седьмого ребенка
9:25
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson R66 в Тверской области
9:06
«Падает духом, сдает сердце»: оставшаяся без квартиры Клюева готовится к суду с сыном
8:52
Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Тверской области
8:38
«На Родине не нашла занятия?» — дочь Малинина осудили за роскошную жизнь в Европе
8:24
Многотысячные протесты против ковидных ограничений продолжаются в Китае

Сейчас читают

«Какая свадьба без драки?»: футболисты о побоище «Зенит» — «Спартак» на Кубке РФ
Новое лицо: сколько стоили пластические операции Пугачевой в Израиле
«Обиделась на мужа»: почему Алекса запретила свекрови общаться с внучкой
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео