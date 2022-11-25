«Снежок в бункере»: Захарова высмеяла слова жены Зеленского о бесконечном терпении украинцев

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 021

Мария Захарова ответила на заявление жены Зеленского о терпении украинцев

«Снежок в бункере»: Захарова высмеяла слова жены Зеленского о бесконечном терпении украинцев

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Специальная военная операция России

Елена Зеленская заявила, что «зима может стать для Украины еще одним испытанием, если в домах не будет тепла».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова высмеяла слова жены президента Украины Владимира Зеленского об испытаниях холодами. Об этом она написала в Telegram-канале.

Елена Зеленская заявила, что «зима может стать для Украины еще одним испытанием, если в домах не будет тепла». По ее словам, более 90% опрошенных украинцев ответили, что они готовы терпеть два или три года, если видят перспективу членства в ЕС.

«Опрос, видимо, проводился в бункере, где снежок выпадает регулярно», — ответила Зеленской Захарова.

Россия продолжает специальную военную операцию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевской власти. Националисты используют людей в качестве живого щита. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Недружественные страны Запада и ЕС представили миротворческую миссию, как «вторжение», объявив России экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Киеве к проблемам с электричеством и отоплением добавилась еще одна — в магазинах города и области разобрали все хлебобулочные изделия.

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