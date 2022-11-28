С приближением выборов президента США от западных покровителей киевского режима поступают все более тревожные для него сигналы.

Запад может прекратить поддержку Киева в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. Об этом заявил британский историк Орландо Файджес в интервью Die Welt.

По его мнению, для Украины победа Трампа будет крайне отрицательным событием, так как Запад должен будет определиться, готов ли он идти до конца в этом конфликте.

«Москва исходит из того, что Украина значит больше для России, чем для Запада. Она сделает ставку на то, что Запад не станет вечно поддерживать Украину. Думаю, что это правда», — отметил Файджес.

Экс-сотрудник Белого дома при администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс накануне заявил, что Россия способна уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. Это наглядно продемонстрировали удары российской стороны по инфраструктуре Незалежной. По мнению Робертса, Москва этого не делает из-за исторической общности. Кроме того, Кремль не желает, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместителя генерального прокурора в правительстве президента Рейгана Брюс Файн предложил США выйти из НАТО и тем самым закончить конфликт на Украине.