В Великобритании раскрыли, когда Запад откажется помогать Украине

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Историк Файджес: Запад может перестать помогать Киеву после победы Трампа на выборах в США

В Великобритании раскрыли, когда Запад откажется помогать Украине

Фото: www.globallookpress.com / eye ubiquitous / hutchison

Читайте нас в: Дзен Новости

С приближением выборов президента США от западных покровителей киевского режима поступают все более тревожные для него сигналы.

Запад может прекратить поддержку Киева в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. Об этом заявил британский историк Орландо Файджес в интервью Die Welt.

По его мнению, для Украины победа Трампа будет крайне отрицательным событием, так как Запад должен будет определиться, готов ли он идти до конца в этом конфликте.

«Москва исходит из того, что Украина значит больше для России, чем для Запада. Она сделает ставку на то, что Запад не станет вечно поддерживать Украину. Думаю, что это правда», — отметил Файджес.

Экс-сотрудник Белого дома при администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс накануне заявил, что Россия способна уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. Это наглядно продемонстрировали удары российской стороны по инфраструктуре Незалежной. По мнению Робертса, Москва этого не делает из-за исторической общности. Кроме того, Кремль не желает, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместителя генерального прокурора в правительстве президента Рейгана Брюс Файн предложил США выйти из НАТО и тем самым закончить конфликт на Украине.

-4° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

8:38
«На Родине не нашла занятия?» — дочь Малинина осудили за роскошную жизнь в Европе
8:24
Многотысячные протесты против ковидных ограничений продолжаются в Китае
8:10
Решетова призналась, как над ней издевались одноклассники: «Лошадь и дылда»
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября
7:55
В Великобритании раскрыли, когда Запад откажется помогать Украине
7:40
«Обиделась на мужа»: почему Алекса запретила свекрови общаться с внучкой

Сейчас читают

«Какая свадьба без драки?»: футболисты о побоище «Зенит» — «Спартак» на Кубке РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
«Обиделась на мужа»: почему Алекса запретила свекрови общаться с внучкой
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео