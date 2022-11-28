МВД модернизирует процесс оформления трудовых мигрантов

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 20

МВД собирается реорганизовать процесс оформления трудовых мигрантов

МВД модернизирует процесс оформления трудовых мигрантов

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Нововведение упростит предоставление госуслуг и облегчит работу правительства.

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект о реорганизации миграционного учета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что эта мера упростит предоставление государственных услуг и облегчит работу министерства. Таким образом правительство России намеревается компенсировать возникший дефицит на рынке труда. В частности, он вызван сокращением въезда в страну работников из визовых стран и частичной мобилизацией для участия в специальной военной операции на Украине.

Реорганизация коснется въезда мигрантов из безвизовых стран для работы. Суть изменений заключается в том, что «бюрократическая» составляющая учета будет передана паспортно-визовому сервису, а также некоторым уполномоченным структурам МВД, которые уже взаимодействуют с министерством по вопросам трудовых мигрантов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка.

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