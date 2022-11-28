Дочь Бородиной едва не лишилась пальца, пытаясь покормить альпаку

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Дочь телеведущей Бородиной Теона едва не лишилась пальца, пытаясь покормить альпаку

Дочь Бородиной едва не лишилась пальца, пытаясь покормить альпаку

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезду «Дома-2» ситуация позабавила.

Младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной Теона едва не лишилась пальца, когда хотела покормить альпаку. Об этом пишет 7Дней.ru.

Все произошло в минувшие выходные на мини-ферме, где разводят кроликов и альпак. Звезда «Дома-2» привезла туда дочерей Марусю и Теону, чтобы весело провести досуг и пообщаться с милыми животными.

На кадрах, которые опубликовало издание, видно, как шестилетняя Теона протягивает альпаке морковку, однако та вместе с лакомством прихватывает зубами перчатку малышки. Девочка не растерялась и с силой выдернула перчатку из пасти животного. Бородину случившееся не только не испугало, но даже развеселило — за кадром слышен смех телеведущей.

Напомним, Бородина воспитывает двух дочерей от двух браков — Марусю от предпринимателя Юрия Будагова и Теону от блогера Курбана Омарова. Развод с последним прогремел год назад. Экс-супруги так и не раскрыли точных причин расставания, хотя не раз намекали на взаимное недоверие и измены.

По слухам, сейчас Бородина встречается с другом и бывшим бизнес-партнером Омарова Трофимом Семищенко. Деталей отношений не раскрывает, хотя пара уже не раз была замечена вместе. К слову, на видео с инцидентом на мини-ферме за кадром вместе с голосом телеведущей слышен и мужской смех.

Как сообщал 5-tv.ru, недавно Бородина призналась, что хочет родить третьего ребенка. Она уверена, что и после 40 лет это сделать не поздно. К слову, телеведущей сейчас 39 лет.

-5° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

14:53
Песков опроверг сообщения о планах РФ покинуть Энергодар и ЗАЭС
14:48
ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах в Запорожской области
14:26
Прокуратура: сбившая мать с двумя детьми в Москве управляла автомобилем под наркотиками
14:20
НМГ и студия Yellow, Black & White объявили о стратегическом партнерстве
14:14
Дочь Бородиной едва не лишилась пальца, пытаясь покормить альпаку
14:07
Теперь не навсегда: как избавиться от нежелательной татуировки

Сейчас читают

Видео: вдова Градского навестила его могилу в годовщину смерти
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
Стандартная ситуация: «пункты несокрушимости» оказались очередным пиаром Киева
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео