Дочь Бородиной едва не лишилась пальца, пытаясь покормить альпаку
Дочь телеведущей Бородиной Теона едва не лишилась пальца, пытаясь покормить альпаку
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Звезду «Дома-2» ситуация позабавила.
Младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной Теона едва не лишилась пальца, когда хотела покормить альпаку. Об этом пишет 7Дней.ru.
Все произошло в минувшие выходные на мини-ферме, где разводят кроликов и альпак. Звезда «Дома-2» привезла туда дочерей Марусю и Теону, чтобы весело провести досуг и пообщаться с милыми животными.
На кадрах, которые опубликовало издание, видно, как шестилетняя Теона протягивает альпаке морковку, однако та вместе с лакомством прихватывает зубами перчатку малышки. Девочка не растерялась и с силой выдернула перчатку из пасти животного. Бородину случившееся не только не испугало, но даже развеселило — за кадром слышен смех телеведущей.
Напомним, Бородина воспитывает двух дочерей от двух браков — Марусю от предпринимателя Юрия Будагова и Теону от блогера Курбана Омарова. Развод с последним прогремел год назад. Экс-супруги так и не раскрыли точных причин расставания, хотя не раз намекали на взаимное недоверие и измены.
По слухам, сейчас Бородина встречается с другом и бывшим бизнес-партнером Омарова Трофимом Семищенко. Деталей отношений не раскрывает, хотя пара уже не раз была замечена вместе. К слову, на видео с инцидентом на мини-ферме за кадром вместе с голосом телеведущей слышен и мужской смех.
Как сообщал 5-tv.ru, недавно Бородина призналась, что хочет родить третьего ребенка. Она уверена, что и после 40 лет это сделать не поздно. К слову, телеведущей сейчас 39 лет.
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