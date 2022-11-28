Дочь Бородиной едва не лишилась пальца, пытаясь покормить альпаку

Звезду «Дома-2» ситуация позабавила.

Младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной Теона едва не лишилась пальца, когда хотела покормить альпаку. Об этом пишет 7Дней.ru.

Все произошло в минувшие выходные на мини-ферме, где разводят кроликов и альпак. Звезда «Дома-2» привезла туда дочерей Марусю и Теону, чтобы весело провести досуг и пообщаться с милыми животными.

На кадрах, которые опубликовало издание, видно, как шестилетняя Теона протягивает альпаке морковку, однако та вместе с лакомством прихватывает зубами перчатку малышки. Девочка не растерялась и с силой выдернула перчатку из пасти животного. Бородину случившееся не только не испугало, но даже развеселило — за кадром слышен смех телеведущей.

Напомним, Бородина воспитывает двух дочерей от двух браков — Марусю от предпринимателя Юрия Будагова и Теону от блогера Курбана Омарова. Развод с последним прогремел год назад. Экс-супруги так и не раскрыли точных причин расставания, хотя не раз намекали на взаимное недоверие и измены.

По слухам, сейчас Бородина встречается с другом и бывшим бизнес-партнером Омарова Трофимом Семищенко. Деталей отношений не раскрывает, хотя пара уже не раз была замечена вместе. К слову, на видео с инцидентом на мини-ферме за кадром вместе с голосом телеведущей слышен и мужской смех.

Как сообщал 5-tv.ru, недавно Бородина призналась, что хочет родить третьего ребенка. Она уверена, что и после 40 лет это сделать не поздно. К слову, телеведущей сейчас 39 лет.