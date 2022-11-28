Какие советы психологов не стоит слушать
Эксперты: не слушайте психологические советы о том, что нужно покинуть зону комфорта
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
Что точно не поможет изменить человеку его жизнь?
Сейчас интернет насыщен психологическими статьями на любой вкус. Некоторые из них содержат советы, которые якобы помогут человеку изменить его жизнь в лучшую сторону, но в таком случае ему придется либо от чего-то отказаться, либо же сделать что-то, что ему не свойственно. Какие же советы являются ошибкой и к чему точно не надо прислушиваться?
«Покинуть свою зону комфорта»
Многие специалисты считают, что человеку нужно получить в жизни новый опыт, тогда он сможет достигнуть всех своих целей. Но в таком случае он может испытать тревогу. Если при этом у человека нет сил для развития и продвижения, то это ему никак не поможет. Об этом пишет Сибкрай.ru.
«Главное — это верить в себя»
Каждому важно верить в свои силы, реализовывать свой потенциал и бороться с трудностями. Но важно понимать, что человек не может взять под контроль абсолютно все вещи. есть обстоятельства, на которые он никак не сможет повлиять, даже в том случае, если очень захочет.
Без жалоб
Если человек обсуждает с кем-то свои неудачи и проблемы, тем самым он показывает свою слабость. Но иногда человеку нужно выговориться и рассказать, что ему плохо, одиноко и тревожно. Это может помочь ему справиться с эмоциями и получить мотивацию двигаться дальше.
Вторая половинка
Если человек хочет встретить своего идеального соулмейта, который будет понимать его практически без слов. Но если человек будет сидеть и ничего не делать, он вряд ли сможет кого-то встретить. Важно постоянно куда-то ходить, знакомиться с другими людьми, даже если человек застенчивый.
«В измене виноват тот, кому изменили»
Иногда человек может уставать от проблем в отношениях, именно из-за этого он изменяет, но это его выбор. В этом случае нельзя обвинять жертву, что ей изменили.
Каждый человек сам выбирает, во что ему следует верить, но важно помнить, что в интернете часто пишут довольно много неправдоподобной информации, которая не помогает. тогда человеку приходится обращаться к специалистам, которые разложат в его голове все по полочкам.
Как ранее писал 5-tv.ru, психолог Любовь Розенберг рассказала, можно ли пробудить в себе материнский инстинкт, если он отсутствует.
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