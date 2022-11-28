Пожизненный срок? Что грозит Бекмансурову за стрельбу в пермском университете

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Прокурор запросил пожизненное заключение Бекмансурову за стрельбу в пермском университете

Пожизненный срок? Что грозит Бекмансурову за стрельбу в пермском университете

Фото: © РИА Новости / Максим Кимерлинг

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У подсудимого обнаружилось шизоидное расстройство личности, однако осознавать свои действия он в состоянии, психическими болезнями не страдает.

Государственный обвинитель призвал суд приговорить Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению по делу о массовом убийстве в пермском университете.

«Просим признать виновным. По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — приводит слова прокурора РИА Новости.

В том числе гособвинение предложило считать смягчающими обстоятельствами признание вины и состояние здоровья Бекмансурова. При задержании подсудимый получил травму ноги. Впоследствии часть конечности пришлось ампутировать.

К слову, при оценке прокуратуры у Бекмансурова обнаружилось шизоидное расстройство личности. Однако осознавать последствия, опасность и характер своих действий он способен. Психических заболеваний у обвиняемого не наблюдается.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла в прошлом году, 20 сентября. Тимур был студентом этого учреждения. В тот день он вошел в вуз с ружьем и начал стрелять по людям. В результате трагедии погибли шесть человек, свыше 40 получили травмы и ранения.

В отношении Бекмансурова возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и признали виновным. На момент расследования потребовалось опросить 1130 свидетелей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров пробил головой потолок в суде.

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Пожизненный срок? Что грозит Бекмансурову за стрельбу в пермском университете

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