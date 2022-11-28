Футболиста «Зенита» мошенник развел на деньги при покупке стиральной машины

Спортсмен попытался совершить покупку на сайте объявлений.

Полузащитник фарм-клуба петербургского «Зенита» Константин Троянов стал жертвой мошенника при попытке пробрести стиральную машину на одном из популярных сайтов объявлений.

Как стало известно 5-tv.ru, спортсмену приглянулась машинка стоимостью 23 тысячи рублей. Троянов связался с продавцом и после разговора по телефону перевел ему требуемую сумму. После этого продавец пропал вместе с деньгами спортсмена. Поняв, что его обманули, Троянов обратился в полицию.

Константин Троянов. Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

В октябре жертвой телефонных мошенников стала тренер по художественной гимнастике, мастер спорта СССР Мария Лукьянова. Злоумышленники похитили с ее карты 1,5 миллиона рублей, представившись сотрудниками банка и убедив оформить онлайн-кредит на эту сумму.

Как сообщал 5-tv.ru, тысячи россиян стали жертвами мошенников в прошедшую «черную пятницу». Одни купили неликвид, залежавшийся на складах, другие поверили в скидки, которых на самом деле не было, третьи совершили покупки на фальшивых сайтах.