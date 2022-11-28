«Филлеровский обвес»: Рудковская разнесла в пух и прах фанаток пластики

Продюсер призналась, что когда-то и сама улучшала некоторые аспекты своей внешности. Однако потом поняла — красота должна быть натуральной.

Яна Рудковская раскритиковала любительниц пластических операций и воспела оду красоте «в меру». В своем Telegram-канале продюсер опубликовала шуточный коллаж, на котором крайне утрированно изображен современный «идеал» женской красоты.

Рудковская объяснила, что принимает вмешательства в красоту только тогда, когда они «аккуратные», а злоупотребление филлерами и уколами уже не актуально.

С поклонницами пластической хирургии продюсер не стала особо церемониться и назвала это «филлеровским обвесом».

«Я люблю красивую внешность, красивые лица, мне нравятся аккуратно сделанные акценты — чуть пухлее губы, чуть выше скулы, гуще волосы, ключевое слово: аккуратно. И я рада, что сейчас девушки понимают, что такой тяжелый филлеровский обвес — уже не модно, не стильно, не актуально», — высказалась Рудковская и призналась, что и сама когда-то ходила с нарощенными волосами и ресницами пока не пришла к выводу, что естественная красота всегда лучше «сделанной».

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