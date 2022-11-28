Уже не могут: почему Германия и Словакия уже не справляются с помощью Украине

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30

Политолог Бредихин заявил об истощении военных запасов Германии и Словакии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Campino; ВКонтакте / bredikhinav; 5-tv.ru

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Европа отправила в Незалежную чуть ли не все свое оружие, однако это ни к чему не привело.

В военный бюджет США и Европы уже заложено финансирование Украины, если страны ЕС перестанут поддерживать киевский режим, то Вашингтону придется нарастить свою военную помощь Киеву. Такое мнение выразил политолог Антон Бредихин. По его словам, американский лидер Джо Байден намерен до конца помогать Украине и поэтому США останется на стороне Незалежной до тех пор, пока нынешний президент Штатов у власти.

В том числе Бредихин отметил, что снабжение Украины вооружениями не приведет ни к чему хорошему. Он объяснил, почему некоторые страны устали от бесконечной помощи Киеву.

«По Германии, по Словакии, по другим странам мы уже видим то, что они столкнулись с тем, что у них нет вооружения для собственной армии. То есть, они достигли вот этой линии, ниже которой опускаться уже не могут. Соответственно после этого <...> у них недостаточно вооружения для своей же армии, вот они и выходят из этой сделки. Здесь больше не гуманный, а вопрос собственной безопасности», — объяснил эксперт в беседе с 5-tv.ru.

К слову, ранее издание The New York Times сообщало, что больше половины стран Североатлантического альянса исчерпали возможности поставлять оружие на Украину. Вооруженный конфликт в Незалежной серьезно уменьшил и без того небольшие запасы артиллерии, боеприпасов и средств ПВО. Как сообщил 5-tv.ru, в списке таких стран оказались Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

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