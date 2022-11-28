Стесняюсь спросить: уролог опроверг популярные мифы о мужском здоровье

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 68

Уролог Королев: простатит не приводит к импотенции

Стесняюсь спросить: уролог опроверг популярные мифы о мужском здоровье

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Стоит ли так переживать о своем здоровье?

Уролог Павел Королев развеял мифы о мужском здоровье. Так, например, он рассказал, что простатит не приводит к импотенции, а аденому простаты не всегда нужно лечить оперативно.

«Первое заблуждение, которое, наверное, существует у большинства мужчин, — это что простатит приводит к импотенции. Это самый главный миф. Эректильная дисфункция — отдельное заболевание, и оно никак не связано с простатитом, в том числе и с хроническим", - рассказал эксперт в беседе с Газетой.ру.

Он добавил, что нарушение эрекции может быть у пациентов с простатитом, но это не значит, что недуг возник из-за него.

Также большинство мужчин уверены: аденома простаты лечится только с помощью операции. Это заболевание необязательно требует оперативного вмешательства, а на ранних стадиях и вовсе легко поддается консервативному лечению. 

Представители сильного пола также любят сдавать анализ на онкомаркеры  без показаний. Они хотят проверить, нет ли у них рака просты. Но такой анализ может давать ложно положительный результат, поэтому назначать его должен врач. 

Как ранее писал 5-tv.ru, уролог Константин Антонов рассказал об истинных причинах частого мочеиспускания

-6° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 95%
60.48
0.09 62.88
0.10
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