🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 ноября, растущая Луна в Водолее. Хорошее время, чтобы браться с новыми силами за крупные проекты, подписывать важные документы и заводить серьезные разговоры.

Жизнь возможно изменить: таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♈ Овен

Вы отлично справляетесь, продолжайте в том же духе. Звезды благоволят вам, но требуют, чтобы поток трудолюбия не прекращался, и тогда все приведет к тому, чтобы вы получили желаемый результат. Сегодня откажитесь от праздных разговоров и пустой траты времени.

Космический совет: продолжайте в том же духе.

♉ Телец

Здоровье, питание и хорошее самочувствие станут для вас большой темой этого дня. Измените свой рацион, согласно тому, что укрепило бы ваш организм на зимний период. Стоит также подлечить все болячки, которые давно вас беспокоят, даже самые мелкие.

Космический совет: обратите внимание на состояние здоровья.

♊ Близнецы

Доверьтесь своему сердцу и близким людям. Вы можете рассчитывать на их поддержку, день обещает быть непростым. Будьте осторожны со своим кошельком: стоит повременить с крупными покупками.

Космический совет: доверяйте своему сердцу и близким.

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♋ Рак

Сегодня нужно с головой уйти в работу и не игнорировать поручения начальства. Приложенные усилия обязательно станут подспорьем в недалеком будущем, а вы обретете гармонию и покой в своей душе.

Космический совет: настройтесь на рабочий лад.

♌ Лев

Не стоит взваливать все на свои плечи, научитесь делегировать некоторые обязанности. Это касается не только работы, но и дома. Безусловно, вы стараетесь позаботиться обо всем сразу, но это не под силу никому.

Космический совет: научитесь делегировать обязанности.

♍ Дева

Кто-то всегда будет отягощать вас ожиданиями и говорить, что вам постоянно нужно быть продуктивным. Но лишь вы являетесь архитектором собственной реальности, поэтому не идите на поводу и поступайте так, как считаете нужным в определенный момент.

Космический совет: вы не обязаны соответствовать чужим ожиданиям.

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♎ Весы

Звезды предсказывают вам большие перемены. Откройтесь для них и очистите пространство от всего, что уже перестало откликаться в вашем сердце. Начать можно с генеральной уборки в доме, а дальше уже как пойдет.

Космический совет: откажитесь от того, что больше не живет в вашем сердце.

♏ Скорпион

Ваша интуиция не врет, доверьтесь ей. Вселенная предупреждает, что сегодня на пути могут встретиться недоброжелатели, скрывающиеся под маской благодетеля. Не позволяйте чужакам вести вас по ложному следу.

Космический совет: доверяйте своей интуиции.

♐ Стрелец

Неделя только началась, а вы уже истощены. Это говорит о том, что вам нужно научиться отдыхать и расслабляться от суеты, не принося работу к себе домой. Гораздо легче вы почувствуете себя даже если заведете личный дневник и начнете записывать все дурные мысли на бумагу, не складывая их в голове.

Космический совет: вам нужно научиться отдыхать.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♑ Козерог

Грядет начало творческой революции внутри вашего сознания. Звезды впечатлены тем, как вы реализовываете свой потенциал, останавливаться на достигнутом вовсе не время. Стоит освоить новое хобби.

Космический совет: не останавливайтесь на достигнутом.

♒ Водолей

Надежда исходит из будущего, а страх принадлежит прошлому, напоминает Вселенная. Отпустите этот тяжелый чемодан с тем, чтобы уже стало просто частью жизненной истории и обратите взор на настоящее, насущное.

Космический совет: отпустите прошлое.

♊ Рыбы

Вам нужно провести время с близкими людьми, они нуждаются в вас. Когда тяжело, вы получаете должную поддержку, так что пришла пора отплатить им той же монетой. Вечером можно развеяться вместе и поговорить по душам.

Космический совет: уделите время своим любимым.

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