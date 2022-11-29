Киевский режим уже требует от НАТО новых поставок оружия

Заявления украинских властей поменяли тон. Если раньше, политики просили новую технику и вооружения, то теперь прямым текстом требуют свежих поставок.

Странам НАТО необходимо срочно увеличить производство вооружений. Этого потребовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью с Politico.

В беседе с журналистами глава МИД Незалежной заявил, что невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе, если не инвестировать в производство большего количества оружия.

«Пока мы сражаемся в битвах сегодняшнего дня, мы должны думать, как мы будем сражаться в битвах завтрашнего дня», — заявил Кулеба.

Он добавил, что Украина не сможет победить, если страны НАТО не начнут производство необходимых вооружений уже сегодня.

«В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я произнес три слова: оружие, оружие и еще раз оружие… На этот раз, пока эта просьба остается абсолютно острой, я уточню ее, сказав, что нам нужны ПВО, танки и производственные линии», — цитирует издание Кулебу.

Накануне The New York Times сообщила, что Пентагон недоволен нерациональным расходованием боеприпасов Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам военных чиновников США, украинская артиллерия работает так, словно Запад будет вечно и без ограничений передавать ей снаряды.

Между тем из-за поставок Украине уже нарушаются планы по поддержке других партнеров, отмечают в Пентагоне. Например, отставание по поставкам оружия на Тайвань приближается к 20 миллиардам долларов, а это очень важный для США регион.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2.