Артиллерия Украины не жалеет боеприпасов при ведении боевых действий

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Складывается ощущения, что вооружение Запад будет поставлять вечно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii; 5-tv.ru

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Западная пресса обратила внимание на то, как ВСУ относится к оружию, которое поставляется из-за рубежа. The New York Times со ссылкой на источник в Пентагоне пишет: украинская артиллерия работает так, словно боеприпасы будут поставляться вечно и без ограничений по количеству.

Военные чиновники США крайне недовольны таким нерациональным подходом и уже говорят о нарушении планов по поддержке других партнеров. Например, отставание по поставкам оружия на Тайвань уже приближается к 20 миллиардам долларов, а это безусловно важный для Штатов регион.

Впрочем, заработать на конфликте в Восточной Европе стремятся все больше западных корпораций. Так, Boeing предложил поставлять Украине высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования. Они подходят для пусковых установок, которые уже есть у Киева.

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