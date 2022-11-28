Артиллерия Украины не жалеет боеприпасов при ведении боевых действий
Складывается ощущения, что вооружение Запад будет поставлять вечно.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii; 5-tv.ru
Западная пресса обратила внимание на то, как ВСУ относится к оружию, которое поставляется из-за рубежа. The New York Times со ссылкой на источник в Пентагоне пишет: украинская артиллерия работает так, словно боеприпасы будут поставляться вечно и без ограничений по количеству.
Военные чиновники США крайне недовольны таким нерациональным подходом и уже говорят о нарушении планов по поддержке других партнеров. Например, отставание по поставкам оружия на Тайвань уже приближается к 20 миллиардам долларов, а это безусловно важный для Штатов регион.
Впрочем, заработать на конфликте в Восточной Европе стремятся все больше западных корпораций. Так, Boeing предложил поставлять Украине высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования. Они подходят для пусковых установок, которые уже есть у Киева.
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