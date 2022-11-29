Феномен известных родителей: почему дети звезд чувствуют себя неполноценными

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 34

Психолог Лейкина: звездные дети постоянно сравнивают себя с родителями

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick Daly; Личный архив Яны Лейкиной; 5-tv.ru

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Особенно тяжело для детей звездных семейств провести черту между папой или мамой дома и на сцене.

Недавняя история о том, как сын Натальи Подольской отвернулся от нее во время поздравления с Днем матери, чтобы продолжить играть в телефоне, разлетелась по всему интернету.

Многие подписчики успели обвинить звезду в том, что она неправильно воспитывает своих детей. Однако так ли все просто в звездных семьях? Психолог Яна Лейкина рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, почему дети в таких семьях могут чувствовать себя ущербными.

«Есть такой феномен известных родителей. Когда они пытаются дотянуться до их славы, например, но у них не получается. Начинается протест: дети постоянно сравнивают себя с родителями и чувствуют себя более ущербными!», — заявил эксперт.

По мнению психолога, особенно тяжело для детей звездных семейств — провести черту между папой или мамой дома и на сцене. Ведь, когда они видят родителей на сцене — они в одном образе, а когда дома — в совершенно другом.

«Конечно, жизнь под камерами накладывает отпечаток. Кроме того, очень многие родители — нарциссы», — заключила Яна Лейкина.

По ее мнению, все внимание, в большинстве случаев, все равно будет на звезде, а не детях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сын телеведущей и модели Алены Водонаевой растет очень уникальным мальчиком со своим мнением. В 12 лет он уже хотел купить полоний и сравнивал маму с королевой Елизаветой II.

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