«Не хватает мужского внимания»: почему Водонаева воспитывает сына сексистом

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 77

Психолог Климченко назвала внутренние комплексы Водонаевой причиной специфического воспитания ее сына

Фото, видео: Instagram* / alenavodonaeva; 5-tv.ru

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Звездный наследник ранее назвал всех женщин, кроме мамы, пылесосами и швабрами. Это ошибки воспитания или у него самого мания величия?

Сын телеведущей и модели Алены Водонаевой растет очень уникальным мальчиком со своим мнением. В 12 лет он уже хотел купить полоний и сравнивал маму с королевой Елизаветой II.

По словам ребенка, для него остальные женщины в мире представляют собой лишь пылесосы, швабры и стиральные машины. В целом, считает звездный наследник, на этом и заканчивается их важность.

5-tv.ru поговорил с детским психологом Яной Климченко и выяснил, где ребенок мог подчерпнуть такие оскорбительные сексистские взгляды. По ее мнению, такое происходит, когда мать в семье не получает должного мужского внимания.

«Когда доминирующая роль в семье — мать, и мать через своего ребенка старается выделить свою значимость, свое почтение, то, что она не получает, возможно, от своего мужа, от своего любимого мужчины, вообще от мира мужчин, и через своего сына старается выделиться какой-то уникальной значимостью, что она не такая как все, все остальные — простушки, а она такая уникальная личность, и невероятно повезло ребенку, что именно она его мама», — объяснила психолог.

Также причиной такого поведения ребенка могут быть внутренние комплексы матери. Психолог отметила, что, возможно, Водонаева перекладывает свои комплексы на сына, показывая ему, что он один в своем экземпляре и достоин всей славы и изобилия этого мира.

Климченко подчеркнула, что так звезда взращивает в своем сыне гордыню и увеличивает шанс того, что он вырастет абьюзером.

«И он защищает маму, и начинаются такие процессы, что только мама у меня, действительно, королева, а все остальные женщины — они недостойны даже ногтя моей мамы. У такого мужчины к женщинам другим отношения, конечно, становятся очень плачевными. Это абьюзер, это манипуляции, это эмоциональное насилие, физическое насилие. На самом деле, это очень такой момент, звоночек, когда нужно обратиться к психологу и человеку открыть истинную реальность», — подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение психолога об отсутствии материнского инстинкта.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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