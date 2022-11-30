Психолог дала несколько советов о том, как избежать стресса и выгорания

Постоянное стремление все контролировать провоцирует потерю способности расслабляться.

Для того, чтобы снизить уровень стресса, надо поощрять себя и устраивать «праздник непослушания». Об этом рассказала психолог Анна Жюсталь.

Она отметила, что необходимо иногда ставить на паузу бесконечную гонку, в которую превратилась наша жизнь.

«Для восполнения внутреннего ресурса крайне важно остановиться и заглянуть внутрь себя, попытаться услышать свое подсознание. Такой внутренний диалог может стать для нашей психики спасением. Устройте себе „праздник непослушания“, дайте волю чувствам и воплотите в жизнь те желания, которые кажутся нерациональными», — посоветовала психолог в беседе с Газетой.ру.

Например, можно купить себе новую вещь или поехать куда-нибудь. Жюсталь указала, что постоянное стремление все контролировать и удержание себя «в узде» провоцирует потерю способности расслабляться. Из-за этого появляются спазмы мышц и блоки во всем теле.

Кроме того, важно постоянно повышать свой энергетический уровень и поднять ее можно с помощью работы на уровне тела. Например, можно заняться йогой, пробежками, плаванием. Эксперт считает, что также имеют значение окружающие люди, которые источают негатив. Общение с ними ухудшает ментальное самочувствие. Другие же, кто относится к жизни более позитивно, даже в самых сложных ситуациях ищут новые возможности для самореализации, заражают своим оптимизмом и окружающих.

Также на выгорание влияет повседневная рутина, на которую тратятся силы и время. Для того, чтобы все наладить, надо правильно организовать свое расписание. Жюсталь порекомендовала организовать свое расписание дня.

Кроме того, лучше комбинировать творчество, логические задачи и физическую работу в течение дня. Это поможет не только развивать мозг, но и отдыхать, переключаясь на другой вид деятельности. Также психолог посоветовала убирать подальше гаджеты, чтобы не отвлекаться на них.

Специалист подчеркнула: нужно не забывать хвалить себя даже после выполнения легкой задачи. Можно распечатать свой план на день, и выполненные пункты вычеркивать яркими маркерами. По мере того как список будет укорачиваться, вы будете ощущать гордость, потому что много успели.

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