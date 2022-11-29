Будут утрачены все бытовые навыки: что сделает со Светличной болезнь Альцгеймера

Сначала человек, страдающий заболеванием Альцгеймера, просто слова забывает, а в последующем он вообще уже не может выразить словами то, что хочет сказать.

Сегодня стало известно, что госпитализация актрисы Светланы Светличной в психиатрическую больницу была вызвана осложнениями от болезни Альцгеймера. Сейчас она находится под наблюдением врачей и в состоянии самостоятельно есть.

Психиатр Надежда Соловьева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о том, что ждет известную актрису в будущем даже при полноценном лечении.

По словам эксперта, сейчас болезнь Светличной еще не перешла в тяжелую форму. Однако есть ряд нарушений, которые явно заметны в поведении человека.

«Нарушается социальное функционирование человека. Он уже не способен выполнять свою работу, он обедняется в плане контактов, ему уже ничего не хочется. Проявляется некое равнодушие к членам семьи, что не было свойственно ранее заболевшему», — говорит психиатр.

На самых поздних стадиях уже утрачиваются самые элементарные бытовые навыки. Человек не только перестает за собой следить, например, чистить зубы, но ему уже постоянно нужна посторонняя помощь. И даже, чтобы сходить в туалет.

«Поскольку ключевое проявление болезни Альцгеймера — это деменция, слабоумие, то соответственно, выражение лица становится неосмысленным. Речь — бедной. Сначала он просто слова забывает, а в последующем он вообще уже не может выразить словами то, что хочет сказать и могут быть лишь отдельные какие-то высказывания», — говорит эксперт.

По мнению Соловьевой, болезнь будет прогрессировать все равно, несмотря на лечение. Альцгеймер можно только притормозить, тем самым, продлив жизнь человеку.

Сейчас Светлана Светличная находится под наблюдением врачей, но лечение такой болезни, согласно мнению психиатра, возможно и в домашних условиях.

«Если есть возможность организовать помощь в домашних условиях — это можно сделать дома. Если такой возможности нет, то есть специализированные учреждения, которые такую помощь организуют», — заключила Надежда Соловьева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Светлане Светличной назначены нейропротекторы, сосудистый комплекс, лечебная гимнастика, а также занятия с психологом. Специалисты проводят когнитивные тренинги с артисткой, чтобы сохранить ей остатки памяти.