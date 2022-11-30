Муж актрисы Наталии Стешенко рассказал о последних днях ее жизни

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 99

Муж о смерти актрисы Наталии Стешенко: жаловалась на головные боли и низкое давление

Муж актрисы Наталии Стешенко рассказал о последних днях ее жизни

Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин

Читайте нас в: Дзен Новости

В день трагедии 37-летняя артистка проводила время с десятилетним сыном. Вернувшись домой из кафе, внезапно потеряла сознание и скоропостижно скончалась.

Незадолго до смерти актриса «Театра Луны» Наталия Семаго (В девичестве Стешенко. — Прим. ред.) мучилась головными болями и низким давлением. Об этом журналистам «МК» рассказал супруг покойной, экс-депутат Госдумы Владимир Семаго. Несмотря на плохое самочувствие, ни артистка, ни ее близкие не ждали беды, прежде серьезных проблем со здоровьем Стешенко не знала.

Внезапная кончина 37-летней актрисы стала шоком для близких и коллег. В день трагедии женщина ходила в кафе с десятилетним сыном. Прогулку устроили недалеко от дома — семья живет в Хамовниках (Элитный район в центре Москвы. — Прим. ред.). 75-летнего супруга Стешенко не было дома в момент ее кончины. Актриса вошла в квартиру со своим мальчиком, резко почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

Сын актрисы побежал к соседям за помощью, они вызвали бригаду скорой помощи. Но врачи не смогли спасти ее, прибыв на место, они лишь констатировали смерть. Как выяснилось позже, у Стешенко оторвался тромб.

Рядом в этот момент был мальчик, который и позвал на помощь соседей — те вызвали скорую, но медики оказались бессильны и лишь констатировали факт смерти. Позже выяснилось, что у актрисы оторвался тромб. 3 декабря артистка планировала отмечать день рождения, готовилась к вечеринке, которой не суждено было состояться.

Актриса Наталия Стешенко известна по ролям в сериалах «Лига обманутых жен» и «Инспектор Купер». Она также состояла в труппе Московского государственного «Театра Луны», созданного актером Сергеем Прохановым, участвовала в трех спектаклях. В последний раз артистка выходила на сцену 24 сентября. Семья все еще ждет официального медицинского заключения, о планах относительно церемонии прощания и похорон не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с актрисой Ольгой Кузьминой, подругой покойной Стешенко. Звезда рассказала о творческой успехах покойной и ее нереализованных планах.

-13° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
61.07
0.32 63.39
0.09
Мечты сбываются у самых усердных. Китайский совет дня на среду, 30 ноября

Последние новости

6:24
Эмоциональный перегруз: почему дети стали равнодушны к родителям
6:12
Психолог дала несколько советов о том, как избежать стресса и выгорания
6:00
Уничтожение самолета ВСУ: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
5:53
Вслед за Ивлеевой блогер Дава хочет сняться в кино: «Сыграю маньяка»
5:25
Юмор и уверенность: как должна вести себя женщина, чтобы мужчина от нее не ушел
5:11
Муж актрисы Наталии Стешенко рассказал о последних днях ее жизни

Сейчас читают

В ЛНР призвали «хирургическим путем» вылечить Украину
Тяжба за квартиры отменяется: 58-летняя Гулькина успела оставить завещание
Газовый хаб в Турции может заработать и без новых газопроводов
Барическая гора: Терапевт Ромасов рассказал, как перепады атмосферного давления влияют на самочувствие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео