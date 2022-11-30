Лариса Гузеева бросила курить и материться: «Я не Пушкин»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28

Заслуженная артистка РФ Гузеева бросила курить и перестала материться

Лариса Гузеева бросила курить и материться: «Я не Пушкин»

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Актриса устроила себе испытание — ввела систему самонаказаний за вредные привычки, которая будет действовать до Нового года.

Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева устроила себе матерный пост. До Нового года звезда пообещала не сквернословить. Актриса уже давно заслужила имидж женщины с перчинкой — за словом в карман не полезет и мнения своего скрывать не станет. Теперь, говорит, будет выражать свои мысли исключительно литературно. Об этом Лариса Андреевна сообщила поклонникам в личном блоге.

«Что-то мне надоело материться. Курить бросила, и я молодец. Даю себе обет: до Нового года сама себя штрафую за любое грязное (слово). Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин», — написала Гузеева.

К своей публикации артистка прикрепила архивное фото. На нем она выглядит значительно моложе, широко улыбается. Не похоже, что в этот момент из уст знаменитости вылетают нецензурные пассажи, но в руках она держит пачку и одну прикуренную сигаретку. Тяжело перенесшая коронавирус актриса, очевидно, сегодня совершенно иначе смотрит на былые вредные привычки, бережет себя.

Недавно Гузеева сообщила, что проходит курс оздоровительных процедур в Кисловодске. Заслуженная артистка наблюдается у врачей и отдыхает от плотного столичного рабочего графика. Как призналась сама, попросила своего доктора посадить ее на строгую диету — считает, необходимо срочно «сдуться».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что соседи требуют с Ларисы Гузеевой деньги — вот уже второе решение суда обязало актрису выплатить крупную сумму.

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