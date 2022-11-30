Опубликованы кадры из Москвы, где произошло сразу два ДТП в стиле голливудских фильмов. В самом городе после столкновения на перекрестке опрокинулась карета скорой помощи.

Никто серьезно не пострадал, кроме фельдшера, который сломал руку. И зрения местных жителей: от количества проблесковых маячков на один квадратный метр у них рябило в глазах.

Не менее эпичная авария произошла за городом. Там электричка протаранила стоящий на переезде грузовик. Как он там оказался — непонятно, но в итоге два вагона сошли с рельсов, среди людей пострадавших нет.