Карета скорой помощи опрокинулась в центре Москвы — фельшер сломал руку

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Все произошло на оживленном перекрестке. Есть ли еще пострадавшие?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Опубликованы кадры из Москвы, где произошло сразу два ДТП в стиле голливудских фильмов. В самом городе после столкновения на перекрестке опрокинулась карета скорой помощи.

Никто серьезно не пострадал, кроме фельдшера, который сломал руку. И зрения местных жителей: от количества проблесковых маячков на один квадратный метр у них рябило в глазах.

Не менее эпичная авария произошла за городом. Там электричка протаранила стоящий на переезде грузовик. Как он там оказался — непонятно, но в итоге два вагона сошли с рельсов, среди людей пострадавших нет.

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Карета скорой помощи опрокинулась в центре Москвы — фельшер сломал руку

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