«Как можно себя довести?» — Нагиев пожаловался на похотливые сны

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 58

Дмитрий Нагиев рассказал об эротическом сне с едой, вызванном строгим образом жизни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Артист даже во сне думает о запретном. В случае с Дмитрием Нагиевым — о вкусной еде.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев придерживается спортивного образа жизни и старается не налегать на сладкое. Однако здоровое питание и постоянные ограничения негативно сказались на ментальном состоянии артиста. Теперь он постоянно хочет скушать что-то запретное. Непреодолимое желание нарушить диету возникает не только днем, но и ночью.

«Я вчера поел в два часа дня. И ночью мне снился секс, во время которого я ем печенье. Понимаете, как можно себя довести? Больше кайф был от печенья. Настолько, видимо, сахар упал у меня, что я встал и этот сахар в ночи искал, компотику там попил. Тяжелая история, я расположен к полноте», — рассказал артист в беседе с 5-tv.ru на презентации фильма «На ощупь».

Ранее Нагиев честно признался, почему ушел с федерального канала, которому подарил десять лет своей жизни. По мнению знаменитости, люди не должны бояться менять сферу деятельности. Теперь актер хочет попробовать себя в бизнесе. Телеведущий намерен открыть свой барбершоп. В шутку Дмитрий даже отметил, что сейчас будет мстить всем, у кого растут волосы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем занимается пропавший с телеэкранов Иван Ургант.

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