В России могут ввести минимальную цену на пиво и вино

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«Известия»: Минфин РФ предложил установить минимальные розничные цены на вино и пиво

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Klaus Rainer Krieger; 5-tv.ru

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Пока этот вопрос находится на обсуждении с представителями отрасли.

В России могут установить минимальную розничную цену на тихие вина, и пиво, увеличив стоимость слабоалкогольной продукции почти в два раза, узнали «Известия». Сейчас вино стоит не менее 170 рублей за бутылку, Минфин же предлагает поднять цену до 239.

В России действуют минимальные розничные цены лишь на крепкие напитки: водку, коньяк, виски и другие. А также на игристые вина и шампанское. А вот введение МРЦ на пиво обсуждают уже несколько лет. В отрасли так и не пришли к однозначной позиции.

Впрочем, повышение стоимости этого напитка в два раза может помочь кому-то завязать с алкоголем. Например, как вот этому любителю «Жигулевского». Ну или как минимум — сократить потребление алкоголя.

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