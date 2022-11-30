Тонкая связь: как перестать заходить на страницы бывших в социальных сетях

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 20

Психологи советуют после расставания отказаться от материальных и нематериальных напоминаний о прошлых отношениях

Тонкая связь: как перестать заходить на страницы бывших в социальных сетях

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Расставание оставляет раны, но вместе с тем появляется больше времени. Как не тратить его на экс-возлюбленных и не травмировать себя?

Вместо того, чтобы строить новые отношения и жить дальше, многие продолжают следить за бывшими возлюбленными в социальных сетях. Однако боль из-за расставания от этого не уходит. Что делать в этом случае?

Навязчивое желание посетить страницу бывшего может говорить о непрожитых эмоциях. Возможно, остались невысказанные слова, незаданные вопросы или вы вспомнаете о надеждах, которые были в этих отношениях. Подсознательно вы хотите прожить историю правильно и до самого конца, пишет Сибкрай.ru.

Привычка

Любое действие может стать привычкой. С каждым повтором она закрепляется и готовится стать опасной зависимостью. Формирование привычки происходит по шаблону, в котором посещение страницы бывшего можно заменить на что-то более полезное. Например, после включения ноутбука полистать паблики с картинками или посмотреть видео. Постепенно это вытеснит старый порядок действий.

Желание быть единственным

Каждый человек считает себя незаменимым. Именно этот толкает следить за бывшим партнером. Нужно проверить, не появилась ли у экс-возлюбленного замена. Убедившись, что такой нет, вы чувствуете удовлетворение. Возможно, вы даже надеетесь на воссоединение с бывшей половинкой. Но однажды может вскрыться, что замена все-таки есть.

Ненависть затягивает узел

Влюбленность и ненависть - чувства, которые зарождаются в одном и том же отделе мозга. Поэтому, когда мы испытываем злость и ненависть к человеку, то еще больше привязываемся к нему. Такие глубокие эмоции не позволяют расставаться с ним. Нужно убрать все, что напоминает о прежних отношениях, в том числе из социальных сетей: фотографии, удалить из друзей, стереть диалоги, выкинуть записи и подарки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как должна вести себя женщина, чтобы мужчина не ушел от нее .

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