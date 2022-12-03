Никакой хандры! Как поддержать человека после расставания с партнером

Это непростой опыт, который большинство успели получить. Прекрасно, когда рядом есть близкий человек, который может помочь выбраться из депрессивного периода.

Расставание со второй половинкой — очень сложный момент для каждого человека. Многие девушки в это время испытывают страшную боль и теряют смысл жизни. Если это постигло вашу подругу, ей помогут следующие советы.

Обязательно выслушайте девушку. Пусть подруга выскажет все свои чувства. В это время она сможет самостоятельно проанализировать ситуацию. Лучше не давать ей каких-либо советов, если не уверены, что они помогут. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Вселите в подругу позитивные мысли, что она еще найдет свою любовь и выйдет замуж. Не позволяйте ей думать, что ее жизнь без бывшего бессмысленна и теряет всякий смысл. Дайте ей понять, что это не так.

Как только она заговорит о расставании, переведите тему на что-нибудь другое. Поговорите о чем-то, что позволит ей забыть о разрыве. Попробуйте сводить ее на мероприятие. Например, в кино или в кафе.

Также можно пройтись по магазинам, купить что-то новое. Шоппинг снимает стресс и дарит радость, если эта покупка долгожданная. Уговорите подругу заняться спортом — во время физических нагрузок вырабатываются гормоны радости.

Еще один способ — сменить имидж. Можно предложить подруге сменить прическу или цвет волос, попробовать сделать новый макияж или поменять стиль одежды. Некоторым достаточно укоротить волосы или сделать красивый маникюр. Не забывайте делать подруге комплименты.

Самое главное — быть рядом в столь сложный период, поддерживать ее. Сделайте так, чтобы она была счастлива, развлекайте ее разными вещами, которые она так любит.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно расставаться с бывшими.