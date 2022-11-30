Музыкальный проигрыш: Разину снова не удалось заполучить песни «Ласкового мая»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 196

Суд отклонил кассацию Разина на приостановку дела о песнях «Ласкового мая»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее Андрей Разин, не согласившись с решением кассационного суда о принадлежности прав на песни легендарной группы все же покойному Юрию Шатунову, попытался обжаловать его в Верховном суде.

Сегодня, 30 ноября, Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил без удовлетворения жалобу продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина на приостановку рассмотрения дела о смежных правах на песни коллектива.

О решении суда стало известно 5-tv.ru. Также в распоряжении оказалось и видео с вердиктом судебной инстанции.

«Решение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 14 июля 2022 года оставить без изменения, кассационную жалобу Разина — без удовлетворения. Определение может быть обжаловано в Верховном суде РФ», — говорится в сообщении.

Ранее экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, не согласившись с решением кассационного суда о принадлежности прав на песни легендарной группы все же покойному Юрию Шатунову, попытался обжаловать его в Верховном суде.

За все время судебных тяжб между Разиным и Шатуновым было проведено немало экспертиз предоставленных экс-продюсером документов. Все они якобы свидетельствуют о том, что основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов передал еще много лет назад права на хиты группы Разину.

Для Разина вскрывшаяся и доказанная правда, конечно же, не аргумент и он обвинял во всем правосудие.

Напомним, что последние годы жизни Шатунов все силы потратил на то, чтобы доказать — он имеет право исполнять хиты «Ласкового мая». Разин же утверждал и убеждал всех — только он может владеть правами на песни коллектива. Незадолго до смерти певец одержал победу в разбирательствах. Но 23 июня его сердце внезапно остановилось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бывший участник группы «Ласковый май» Андрей Гуров до сих пор считает Разина великим человеком, несмотря на его угрозы.

-10° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
60.88
-0.19 63.05
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 ноября

Последние новости

17:16
Нарышкин: Польша готовит аннексию земель на западе Украины
17:13
«Экспериментируй»: как правильно отмечать неофициальный Международный день секса
17:00
«Он не уйдет в отставку»: политолог объяснил рост рейтинга Байдена
16:42
Музыкальный проигрыш: Разину снова не удалось заполучить песни «Ласкового мая»
16:29
«Не надо себе отказывать»: Захарова предложила Зеленскому искупаться в водах Крыма
16:15
«Люди учат только анатомию полтора года!» — врач раскритиковала «целительный талант» Хилькевич

Сейчас читают

Свердловский врач рассказал, для кого опасен новый вирус
Завещание не оставила: как будет разделено имущество после смерти Борщевой
Невидимые нити: почему тянет к страницам бывшего в соцсетях
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео