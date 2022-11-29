Гений, провокатор и мечтатель: что стоит за громкими выходками и «отменой» Канье Уэста

Канье Уэст заявил о планах баллотироваться в президенты США в 2024 году. Сможет ли рэпер управлять страной, найдет ли первую леди и не попадет ли в новые скандалы.

Американский рэп-исполнитель и основатель бренда одежды Yeezy Канье Уэст, также известный под псевдонимом Йе, намерен включиться в гонку на пост президента США на выборах в 2024 году.

«Да, просто мы двигаемся вперед в будущее», — подтвердил планы музыкант в своем Twitter-аккаунте.

Это уже второй раз, когда Уэст баллотируется в президенты. В 2020 году он выдвинул свою кандидатуру, набрав в 12 штатах более 60 тысяч голосов, что составило всего 1%. Тогда на пост вице-президента он пригласил своего друга и рэпера Jay-Z, который так и не был зарегистрирован. Партия певца называлась BDY или The Birthday Party (Игра слов: словосочетания можно было перевести как «Вечеринка в честь дня рождения» и «Партия дня рождения»).

«[Я назвал ее так], потому что, когда мы выиграем, это будет так, как будто бы у всех сразу день рождения», — пояснил Канье Уэст своим избирателям.

В 2024 году соперниками артиста на выборах станут экс-президент США Дональд Трамп от Республиканской партии и действующий глава государства Джо Байден, избранный от Демократической партии.

Есть ли шансы у Канье Уэста стать главой Белого дома? С чем связаны политические амбиции темнокожего рэпера — желанием хайпа, проблемами с психическим здоровьем или жаждой совершенствования мира? Сможет ли артист заручиться поддержкой электората, учитывая его скандальные заявления? Улучшит ли он экономическую ситуацию в стране? Кто в случае его победы станет первой леди США?

Узнать это можно с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для Пятого канала составила портрет личности Канье Уэста, а также объяснила связь между чертами его лица и публичным поведением.

Овальное лицо мечтателя и впадина на подбородке Канье Уэста

www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

Канье Уэст — одна из самых противоречивых медийных фигур современности. Он прославился как талантливый музыкант и дизайнер, однако со временем превзошел самого себя и стал символом поп-культуры. Если раньше публику интересовало, что он создает, то сегодня Канье сам по себе является темой для обсуждения. Благодаря своим скандальным заявлениям и эпатажному поведению он стал постоянным героем новостей.

«Канье Уэст — гениальный, умнейший и талантливый человек из очень хорошей семьи. У него невероятные музыкальные успехи, о чем, кстати, говорит его овальный тип лица, который как раз встречается у творческих личностей. У него много смешанных черт: череп округлый, лоб квадратный, а середина лица треугольная. Уникальная внешность», — прокомментировала физиогномист Мифф.

Знаменитость родился 9 июня 1977 года в Атланте. Его отец Рэй Уэст был фоторепортером, состоявшим в леворадикальной партии «Черные пантеры», а мать Донда Уэст была профессором английского языка.

«Обратите внимание, что у него одно ухо выше другого. Этот признак встречается либо у тех, кто пережил насилие в детстве либо потерял одного из родителей», — пояснила эксперт.

Родители развелись, когда ему исполнилось три года. Мальчик остался жить с матерью. Донда первая поверила в его талант и с детства подпитывала в нем уверенность в любых начинаниях. Неслучайно ему дали имя Канье, что в переводе с суахили означает «единственный».

Репер со своей мамой. www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

С ранних лет Канье увлекался творчеством: писал стихи, рисовал и уже в третьем классе начал читать рэп. Как и многие подростки, он любил играть в видеоигры, однако его не устраивало лишь прохождение квеста. Он создал собственный дизайн компьютерной игры и сочинил к ней саундтрек. Ради занятий музыкой он украл из школы свой первый инструмент — синтезатор Casio. Его страсть была настолько сильна, что 13-летнему подростку удалось уговорить мать оплатить запись в студии. Так, появилась его первая композиция «Green Eggs and Ham».

Читайте также Черта Казановы: вскрылось подтверждение многочисленных измен принца Уильяма

После школы Канье поступил в Американскую академию искусств на художественное направление, однако скоро перешел в Государственный Университет Чикаго на факультет английского языка, где его мама работала деканом. Правда, двадцатилетний юноша скоро осознал, что занятия мешают творчеству, и бросил обучение. Поначалу женщина осудила выбор сына, но потом приняла его сторону.

«Всю жизнь мне твердили, что колледж — это билет в хорошую жизнь, но иногда карьерным целям колледж не нужен. Ему лишь было необходимо иметь силу воли, а не идти по пути, предложенному обществом», – писала Донда в своей книге «Воспитывая Канье: Жизненные уроки от мамы рэп-суперзвезды».

Свой творческий путь Канье начал в середине 90-х. Он стал сочинять и продавать инструменталы разным артистам. Этим занятием он успешно промышлял, еще будучи подростком. Клиентами начинающего композитора стали Lil’ Kim, Алиша Киз, Джанет Джексон, Пол Уолл. Судьбоносной стала его встреча с рэпером Jay-Z, который стал его «крестным отцом» в музыке. Благодаря ему, он, наконец, решил выйти из тени покровителей и заявить о себе всему миру.

www.globallookpress.com / AdMedia

В 2002-м Канье Уэст попал в автокатастрофу. Он чудом остался в живых, получив серьезную травму челюсти. По словам артиста, ему пришлось вживить в подбородок металлический штырь. Своему чудесному спасению рэпер посвятил дебютный альбом College Dropout («Бросивший колледж»), трижды удостоившемся платинового статуса.

«У Канье Уэста женский типаж лица, за исключением мясистого подбородка. Его форма говорит о том, что ему нравится блистать в обществе, быть центром внимания. А вот горизонтальная впадина на подбородке указывает на склонность к фантазированию и желанию блистать», – пояснила физиогномист.

«Денежные мешки» над губами и нос Канье Уэста

Канье Уэст является если не столько богатым, то точно самым известным темнокожим рэпером в мире. В 2005-м он получил три статуэтки «Грэмми» за альбом Late Registration, продажи которого за неделю достигли 860 тысяч экземпляров. В 2007-м продажи пластинки Graduation побили рекорды, обогнав его коллегу 50 Cent. После успеха артист начал выпускать альбомы один за другим. На сегодня он является рекордсменом по количеству выигранных номинаций «Грэмми» (22 премий, столько же только у Jay-Z), а его работы не раз были включены в списки лучших альбомов всех времен.

«Уплотнения в области третьей части лица близ уголков губ, как у Канье Уэста, называются „денежные мешки“. Следуя из названия, они сулят обладателю богатство. Он, как фокусник, умеет делать деньги из воздуха, но при этом у него легальные источники заработка. У него есть бизнес-жилка и чутье на тренды», — подчеркнула Мифф.

www.globallookpress.com / imageSPACE via www.imago-images.

Когда в музыкальной индустрии ему стало тесно, и Канье Уэст отправился покорять новые вершины. Особенную славу ему принесло сотрудничество с модными брендами. Вместе с Nike он разработал сенсационную модель кроссовок Air Yeezy, стоивших 50 тысяч долларов за пару. Такая элитарность в итоге не пришлась по душе рэп-исполнителю, мечтавшему, чтобы обувь его дизайна носили миллионы людей — и он разорвал контракт, написав обличительную песню Facts. Тогда исполнитель принял приглашение Adidas, создав авторские Yeezy Boost.

«Я оказался в сложной ситуации — A$AP Rocky одевается лучше меня, Тайлер делает клипы лучше, у Дрейка выше продажи, Вирджил Абло занимает более высокие позиции в мире моды, у Кендрика лучше рифмы. Когда вышла „Donda“, все увидели, кто настоящий лидер. Я влияю на людей старше меня на двадцать лет и младше меня на двадцать лет. Вот и все», — пояснил музыкант, почему он считает себя номером один в поп-культуре.

Читайте также Как худеют Илон Маск и Ким Кардашьян и при чем тут инъекции для диабетиков

Любопытно, что Канье Уэста долго не признавали миллиардером. Сам рэпер считал, что это было бы справедливо, поскольку заставило бы темнокожее население поверить в возможность успеха. Чтобы укрепить имидж своей расы, он рассекретил документы и выписки с банковских счетов, несмотря на то, что он, по собственному признанию, не умеет считать деньги.

«Я не дружу с цифрами. Просить меня перевести все доходы в цифры — это как выпытывать у бабушки рецепт ее пирога», — недоумевал Уэст.

В итоге после возмущений с его стороны в 2020-м журнал Forbes все-таки признал его в новом статусе, оценив состояние артиста в 1,3 миллиарда долларов. Канье Уэст официально стал самым состоятельным темнокожим человеком за всю историю США.

«Большой приплюснутый нос с широкой перегородкой говорит о том, что Канье большой трудяга. Даже будучи богатым, работать он будет до глубокой старости», — уверена специалист.

Одержимый блеск в глазах и уши Канье Уэста

www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

Канье Уэст не раз признавался, что очень религиозен. Причем после аварии его вера стала крепчать. Он не только записал несколько синглов, в котором хвалил Иисуса Христа, но очень скоро и сам провозгласил себя Богом.

«Я — сосуд божий. И моя самая большая печаль и боль в том, что я никогда не смогу увидеть свое выступление со стороны», — признавался он фанатам.

В 2003 году исполнитель стал филантропом, основав благотворительный фонд Kanye West Foundation в Чикаго. Музыкант также давал концерты в поддержку малоимущих семей, принимал участие в акциях Всемирного фонда защиты водных ресурсов и оказывал поддержку жертвам урагана «Катрина». Правда, со временем его планы стали гораздо экстравагантнее.

«Ему нужно беречь свое психическое здоровье. Вероятно, он пережил какое-то насилие в возрасте 12 лет. Необязательно физическое. Его могли как-то подавить в детстве, что и спровоцировало у него развитие биполярного расстройства. Он обидчивый и ранимый. Ему следует меньше нервничать», — пояснила эксперт.

Читайте также Она его уничтожит: предсказан печальный конец любви принца Гарри и Меган Маркл

В 2019 году Канье Уэст начал строительство целого футуристического города для бездомных в центре Лос-Анджелеса. В интервью Forbes он рассказал, что архитектурный дизайн для социального проекта позаимствовал из «Звездных войн». Однако знаменитости не удалось договориться с местными властями, поэтому дома снесли.

«Уши, плотно прижатые к височным долям, говорят о впечатлительности и ранимости Канье Уэста. Как творческая личность, он все принимает близко к сердцу. Их маленькая форма по отношению к черепу указывает на то, что всего он в жизни добивался сам. При этом деньги и успех к нему пришли где-то после 25 лет», — заверила Мифф.

Тогда же Уэсту пришла идея построить церкви. После выступления на Coachella он в рамках госпел-проекта Sunday Service («Воскресные службы») и презентации нового альбома «Jesus Is King» устроил массовую пасхальную службу, заставив поклонников охотиться за освященной травой. Йе заявил, что превратит свою собственность в религиозные учреждения, где всегда будет еда для бездомных.

«Мы находимся под властью капитализма, и это нас убивает. Пора это изменить. Через год я стану бездомным. Я собираюсь превратить все свои дома в церкви», — пообещал Уэст.

До сих пор многие поклонники в недоумении, является ли его эксцентричное поведение частью образа или он правда слегка безумен. Как бы то ни было о том, что артист страдает биполярным расстройством стало известно лишь в 2018-м, когда болезнь начала прогрессировать.

«С точки зрения физиогномики, существует два типа блеска в глазах. Первый — это психически нездоровые люди, у которых расширенные зрачки, наподобие контактных линз. Они склонны к затяжным депрессиям. Второй — когда маленький блеск, как точка, указывает на склонность к суициду. У Канье Уэста и то, и другое. Такие люди часто фанатики», — прокомментировала эксперт.

Кукольные глаза и пухлые губы Канье Уэста

www.globallookpress.com / IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch

Личная жизнь Канье Уэста не менее обсуждаемая, чем его творчество. У рэпера были серьезные отношения, некоторые из которых даже доходили до помолвки, однако все они меркнут по сравнению с его главной любовью жизни. Речь, конечно же, о модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Несмотря на то, что они были знакомы еще в начале нулевых, только в 2012-м их дружба переросла в настоящее крепкое чувство. Уже в следующем году они поженились. В браке родилось четверо детей: дочери Норт и Чикаго, сыновья Сэйнт и Псалм.

«Он влюбчивый, но верный. Как творческий человек, Канье склонен очаровываться кем-то, но любить в какой-то конкретный момент он будет одну женщину. Причем в таком состоянии он может хиты писать для своей музы и всякие поступки делать. Он очень щедрый и романтичный. Изменить своей избраннице он может, только если почувствует, что его не ценят или как-то пренебрегают. Когда им восторгаются и отвечают взаимностью на чувства, он самый верный мужчина», — охарактеризовала его физиогномист.

Ким оказалась не просто равной ему по популярности и мировоззрению. Она была одновременно дамой сердца, музой и партнером во множестве совместных бизнес-проектов. Теледива, под стать своему мужу, также виртуозно создавала инфоповоды, изумляя публику. Их союз казался нерушимым. Именно поэтому новость об их расставании в феврале 2021 года шокировала поклонников.

Канье Уэст и Ким Кардашьян. www.globallookpress.com / IMAGO John Palmer

Оказалось, причиной стало возмутительное и неадекватное поведение Канье Уэста, у которого обнаружили биполярное расстройство. Поначалу супруга поддерживала его и уговаривала лечиться, однако стало ясно, что это навсегда. Артист пытался наладить отношения в семье и задабривать любимую подарками, которые чередовались с публичными оскорблениями, шантажом и даже угрозами.

«Это не шутки для меня. Мои дети хотят, чтобы их родители были вместе. Я хочу, чтобы мы были вместе», — признается Канье.

Однако Ким оставалась непреклонна. Почти сразу после объявления о разводе у нее завязался непродолжительный роман с комиком Питом Дэвидсоном, который младше нее на 13 лет.

«Я могла позволить себе любую самую роскошную вещь. Он создавал для меня самые экстравагантные образы, и я знаю, что больше никто не сможет сделать подобное для меня, я благодарна ему за этот опыт. Но теперь мне важнее маленькие радости», — пояснила Ким Кардашьян.

До сих пор Канье Уэст не может пережить разрыв. Даже мимолетные романы с инстадивой Чейни Джонс (ее считают копией Ким Кардашьян) и актрисой Джулией Фокс не восполнил горечь утраты семьи. Рэпер неоднократно вызывал на ссору нового избранника Ким и даже символически «убил» его в своем анимационном клипе. Тогда в качестве миротворца выступил его друг, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который призвал Канье успокоиться и жить своей жизнью.

«Вообще, мужчины с полными щеками отличаются обидчивостью и импульсивностью. Пухлые губы и большие миндалевидные, даже „кукольные“ глаза, как у Канье Уэста, чаще встречаются у женщин. Эти черты говорят об эмоциональности и склонности к креативу, умению создавать красивые и оригинальные вещи», — объяснила Мифф.

Близко посаженные брови конфликтера Канье Уэста

www.globallookpress.com / IMAGO/MediaPunch Inc.

В настоящий момент карьера Канье Уэста неуклонно идет на спад. В то время как общественность осуждает артиста за аморальное поведение и высказывания, считая, что он окончательно съехал с катушек, близкие друзья считают, что он вошел в стадию саморазрушения, поэтому до последнего встают на его защиту. Так, артист не раз появлялся на публике в причудливых дизайнерских масках, полностью закрывающих его лицо.

«Я ношу эту чертову маску, потому что не беспокоюсь о том, чтобы сохранить лицо. К черту мое лицо. К черту то, что оно может значить. К черту то, что может значить имя Канье. Это все о моих мечтах. Это все о творчестве», — заявил исполнитель.

Так, на неделе моды в Париже в этом году Канье Уэст представил коллекцию одежды собственного бренда YZY SZN 9. На показе дизайнер вместе с моделями предстал в футболке с надписью White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение»). Это вызвало бурную реакцию общественности, заподозрившей музыканта в приверженности к одноименному движению ультраправых белых националистов. Другие же увидели в этом лозунге попытку высмеять движение движение Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение»). Сам музыкант пояснил, что его вдохновил Бог.

«Причина, по которой я написал White Lives Matter на футболке, — потому что это правда. Это очевидно», — сказал Йе.

Ранее он также выразил недоверие тому, что афроамериканец Джордж Флойд погиб не по причине жестокости полицейского, а из-за передозировки наркотиками. Ожидаемо, на него обрушился шквал критики, а семья погибшего Флойда подала на артиста в суд. Все чаще в медиа стали звучать призывы «отменить» Канье.

«Все знают, что Black Lives Matter было аферой. Теперь она кончилась, не благодарите», — выразил мнение исполнитель в своем микроблоге.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения либеральной публики, стали антисемитские высказывания Канье Уэста.

«Я сейчас немного сонный, но когда я проснусь, я перейду в смертельный режим 3 против еврейского народа. Смешно, что я-то не могу быть антисемитом, потому что темнокожие люди, на самом деле, евреи, а вы, ребята, со мной игрались и пытались прокатить любого, кто против вашей повестки», — написал музыкант в Twitter.

Тогда же многие бренды разорвали с ним сотрудничество. Модный дом Balenciaga внес музыканта в черный список, а Adidas снял с продажи его линию кроссовок Yeezy, которая удерживала рекорды продаж с 2013 года.

Слова Канье Уэста поставили немецкого производителя спортивной одежды в затруднительное положение, потому что основатели компании и сами в свое время имели связи с нацистами. Затем Adidas под нарастающим давлением общественного мнения был вынужден разорвать отношения с певцом. Несколько недель компания хранила молчание, только 6 октября анонсировав, что партнерство с Йе «пересматривается».

«Я могу нести антисемитскую чушь, и Adidas не смогут от меня отказаться», — заявлял он.

По данным инвестиционного банка Cowen, компания получала с продукции Yeezy 4-8% всей своей выручки. Правда, для Йе контракт был еще важнее, ведь именно благодаря ему состояние исполнителя выросло до $1,5 миллиардов. Без этого него Канье Уэст утратил свою позицию в списке миллиардеров по версии Forbes. По оценкам журнала, потеря сотрудничества с Adidas снизила стоимость активов Уэста с полутора миллиардов до 400 млн долларов.

«Он добрый — об этом говорят широкие черты лица и крупный мясистый нос, однако ровная перегородка носа говорит о его прямолинейности. Канье Уэст говорит в лоб, что думает, без оглядки на последствия. В то же время у него близко посажены брови, что говорит о склонности к конфликтам, то есть по-настоящему близких друзей в его окружении очень мало», — объяснила причины склочного характера физиогномист Мифф.

Adidas — не единственная компания, которая не хочет больше иметь дел со строптивым рэпером. После его высказываний владельцы социальных сетей заморозили аккаунты Уэста. Другие деловые партнеры тоже начали от него отворачиваться: банк JP Morgan и компания по продаже одежды Gap, а также модный дом Balenciaga объявил о прекращении сотрудничества с Уэстом. Медиакомпания MRC также заявила, что не будет выпускать в эфир недавно снятый документальный фильм о рэпере.

«Послушайте, я новатор. Я здесь не для того, чтобы извиняться за свои идеи. Это именно то, что пытаются сделать СМИ: заставить нас извиниться за любую идею, которая не соответствует тому, как они хотят, чтобы мы думали», — ответил Йе на критику в интервью Fox News.

Шансы на президентство и новую любовь

Несмотря на скандальные истории, Канье Уэст продолжает мечтать о том, чтобы одержать верх на выборах на пост президента США. Встает вопрос, насколько высоки его шансы, учитывая проблемы с ментальным здоровьем. Провокационные заявления в начале карьеры обеспечили ему популярность и доход, но, кажется, теперь звезда хип-хопа обратил свое оружие против себя.

«Как видим, он действительно преуспел в музыке и создании дизайна модной одежды. В то же время лидерских качеств у него нет, во всяком случае в политике. Он слишком эмоциональный. У него, например, отсутствуют выраженные скулы. Канье гений и визионер. Его пьедестал творческий», — считает специалист по физиогномике.

Известно, что во время избирательной кампании не менее скандального Дональда Трампа, который находится в дружеских отношениях с рэпером, Канье носил его красную бейсболку с лозунгом MAGA (Make America Great Again, или Сделаем Америку снова великой). Тогда же многие поклонники обрушились на исполнителя с критикой за поддержку одиозного политика. Оказалось, черное население увидело в словах призыв «сделать Америку снова белой». Сам Уэст не был согласен с такой вольной трактовкой кампании.

www.globallookpress.com / Ron Sachs

По-видимому, роль второй скрипки ему не пришлась по душе, поэтому в 2020 году Канье также решил испытать свои силы в политике. Он не раз признавался, что основал собственную партию BDY лишь потому, что интересы республиканцев тогда презентовал Дональд Трамп.

Тогда на президентских выборах рэпер обещал реформировать Белый дом, превратив его в государственную структуру наподобие Ваканды — вымышленной африканской страны с теократической формой правления из супергеройской киновселенной Marvel в фильме «Черная пантера» (2018). Уэст также подчеркнул, что необходимо вернуть в школы «страх и любовь к богу», назвал себя противником абортов и сравнил вакцинацию с «меткой дьявола».

После того, как стало очевидно, что у него нет шансов составить конкуренцию оппонентам, Канье снял свою кандидатуру и оставил в Twitter многообещающий пост «Kanye 2024» (по аналогии с прошлым избирательным твитом «Kanye 2020»), намекая на возвращение в политику. Недавно артист подтвердил свое намерение стать главой страны, представив публике скандального журналиста, республиканца и бывшего «крайне правого» редактора Breitbart News Майло Яннопулоса.

«Познакомьтесь с Майло [Яннопулосом], он работает над моей президентской кампанией», — сказал музыкант в видеоэфире.

Читайте также Удивит весь мир: сможет ли Трамп победить на выборах президента США

На данный момент рэпер предпочел раньше времени не раскрывать карты касательно своих планов во внешней и внутренней политике в предвыборной кампании в 2024 году.

«Я должен сказать со всей скромностью, что я пока не во всем разобрался. Не знаю, могу ли я назвать свой подход политическим курсом. Сейчас нам нужно стремиться к инновациям, чтобы освободить разум», — интригует артист.

На днях Канье Уэст пришел во флоридскую резиденцию Трампа, чтобы предложить ему стать вице-президентом в его избирательной кампании. Об этом он сообщил в своем блоге. Несмотря на приятельские отношения, его намерение вызвало гнев политика. Ведь и сам Трамп не раз публично говорил, что собирается выиграть президентскую гонку за пост президента США в 2024-м.

«Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю», — поведал Уэст в видеоролике, опубликованном в соцсети.

По мнению эксперта по физиогномике, шансов обойти своих соперников у Канье Уэста действительно нет. Ведь кроме Дональда Трампа ему предстоит обойти на выборах действующего президента США Джо Байдена, планирующего возглавить страну на втором сроке.

Рэпер Канье Уэст и его подруга Чейни Джонс. www.globallookpress.com / SMG

Несмотря на то, что Канье Уэст умеет привлекать и удерживать внимание публики, чрезмерная эмоциональность, нешаблонность мышления и проблемы с психическим здоровьем помешают ему встать у руля такой страны, как Соединенные Штаты Америки.

«Канье похож на большого ребенка. Почему ему хочется власти? Комплексы. Он из тех людей, которые никогда не имели отношения к военной деятельности, поэтому любят пофантазировать про себя в образе. Однако ему ни в коем случае не стоит вовлекаться в политику. Он не оправдает надежд своего государства. Люди его не поймут и не поддержат. Певец потеряет очень много денег и крупных творческих проектов. Ему нужно полностью сконцентрироваться на креативе. Тогда он останется с деньгами до глубокой старости», — заключила Мифф.

Что же касается перемен на личном фронте, то, уверяет эксперт, на роду Канье Уэста написано 2-3 брака, так что легендарный роман с Ким Кардашьян скоро останется в прошлом. Новую избранницу рэп-звезда встретит в течение следующего года, причем его выбор всех удивит.

«Он повстречает новую спутницу жизни. Скорее всего, она будет светлокожая: либо с русыми волосами, либо блондинка. То есть вообще не его расы и национальности. Вероятно, славянка. У него будет новая любовь всей его жизни, причем очень-очень скоро. Увидите, он еще всех удивит», — пообещала физиогномист.

Как бы то ни было Канье всегда умел подогреть интерес общественности к своей персоне. Остается только гадать, какими новыми проектами он удивит публику в этот раз.