🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 декабря, растущая Луна в знаке Рыбы призывает к старту — время начинать осуществление своих замыслов. Толчок, который вы дадите себе сегодня, будет хорошей поддержкой на протяжении всего месяца. Не откладывайте на потом, все вложения сил и денег в этот день окупятся ощутимыми результатами. Старайтесь действовать целенаправленно и рационально, не расходуйте энергию попусту. Удачными будут также любого рода путешествия — от небольших до кругосветных, используйте все возможности для этого наполняющего душу приключения.

Жизнь возможно изменить: таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♈ Овен

Слова обладают невероятной силой, вы это знаете. Они способны вернуть к жизни и даже лишить желания жить. Думайте обо всем, что говорите окружающим, примеряйте сказанное на себя — это очень полезная практика. Если вы думали о том, чтобы записывать свои мысли, работать над собственным произведением или обновлять блог — сейчас самое время сделать это! Магия слов необъяснима, но очевидна. Спасайте добрыми пожеланиями, и это благо вернутся к вам вдохновением и новыми силами.

Космический совет: ваши слова способны исцелять, используйте их правильно.

♉ Телец

Иногда даже собственные устои, выработанные годами и опытом, подвергаются сомнению. Судьба — штука сложная, ее повороты непредсказуемы, а события порой полностью меняют человека и его взгляду на действительность. Если чувствуете себя неуютно, с трудом решаетесь на важные шаги, подумайте — может, проблема не в мире вокруг, а в вас? Противостоять своим устаревшим убеждениям и шаблонам сложно, менять уклад жизни тоже. Но выход из зоны комфорта — это пространство для роста. Внутренний голос, требующий перемен, не врет, прислушайтесь.

Космический совет: возможно, ваши жизненные принципы нуждаются в переоценке.

♊ Близнецы

Ваши объекты страсти в большинстве своем яркие и неординарные, на зависть всем вокруг. Но заставляют ли они вас чувствовать себя увиденными и услышанными, Близнецы? Проявляют ли они активный интерес к вашей истории, к грандиозному развитию вашей жизни? Помните, что главное — это взаимность. Сейчас самое подходящее время, чтобы стать открытым и честным партнером, выразить свои потребности и желания. Не гонитесь за недосягаемым, ищите близости и безопасности. Помните, правильный человек никогда не обвинит и не скажет, что вы требуете слишком многого.

Космический совет: не ищите любви, как в сказке, ищите взаимности и верности.

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♋ Рак

Не стоит избегать открытого диалога, честного описания своих чувств, слов любви и привязанности. Да, все это может поставить в слабую позицию, заставить приподнять броню и подставить под удар сердце. Но иначе не узнать счастья истинно близких отношений, не понять всей ценности вашего союза. Многие люди целую жизнь проживают в напряжении, стараясь быть выдуманным персонажем, героем для своего партнера. Они воспринимают отношения как работу, выполняют долг, делают порой то, во что даже не верят. Неужели в этом ваше предназначение? Неужели в этом смысл? Узнайте, как легко дышится людям, которые любят друг друга настоящими, со всеми недостатками. Вы не захотите по-другому, если попробуете.

Космический совет: не бойтесь казаться и даже быть уязвимыми.

♌ Лев

Не каждый будет танцевать с вами танец жизни до самого конца. Весь мир — игра, и есть персонажи, которые могут бросить вас на полпути. Поймите, что каждое окончание содержит в себе потенциал нового начала. Чем больше вы принимаете каждую ситуацию такой, какая она есть, тем легче вам будет снова прыгнуть в поток жизни. Не стоит бороться за уже исчезнувшее, оживлять мертвое, биться за свою правду там, где ее не слышат. Несите свою правду дальше тем, кто достоин. Вместо борьбы иногда лучше плыть по течению. Сердце подскажет, когда сделать это.

Космический совет: пришло время прекратить сопротивление и вернуться в поток жизни.

♍ Дева

Отбросьте страхи, Девы, а вместе с ними и вопрос «почему». У Вселенной есть план для вас, и в каждый момент жизни она ведет вас удивительным путем к лучшему. Это путь накопления мудрости, путь развития. И если человек способен поверить высшим силам, позволить им указывать дорогу тайными знаками и следовать интуиции, ему открываются невероятные знания. Не нужно предугадывать будущее, нужно удивляться настоящему! Сейчас прекрасное время для ваших межличностных отношений — оставьте кажущиеся важными дела и проведите время с семьей и друзьями. Поступите по велению сердца. Через него с вами говорит сама судьба.

Космический совет: не контролируйте, пусть события складываются неожиданным образом.

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♎ Весы

Вот правда: если вы хотите пить изысканное шампанское в ярком боа на празднике жизни, вам придется перестать потягивать портвейн в своей темной комнате. Скучный портвейн только усиливает жажду и сужает круг ваших возможностей. Остается только подливать в бокал снова и снова — вы так и не выйдете из комнаты, и это будет ошибкой. Хватит мириться с посредственным существованием. Самое главное — перестаньте позволять кому-то относиться к вам как к варианту. Радуйтесь, празднуйте, двигайтесь!

Космический совет: скажите да жизни с шампанским и конфетти!

♏ Скорпион

Не тратьте свою жизнь на ожидание, Скорпионы. Не пропадайте, запутавшись в паутине вопросов, сомнений и неуверенности. Прислушайтесь к своей интуиции и рискните. Вы не пожалеете об этом решении! Самое приятное в путешествии, которое вы собираетесь предпринять, это отсутствие гарантий. Расслабьтесь, почувствуйте азарт, жажду впечатлений, сюрпризов. Принимайте их, как и любой другой опыт, с благодарностью. Действуйте по велению внутреннего голоса, а не потому что «так надо». Кому надо?

Космический совет: рискните и доверьтесь себе, интуиция подскажет верный путь.

♐ Стрелец

Вселенная приготовила вам дар надежды, исцеления, любви, романтики и изобилия. Вы находитесь в прекрасном моменте, когда можно сделать выбор. Вокруг много людей, которые видят вашу красоту. Они хотят быть ближе. Не все готовы открыть свои чувства, поэтому важно проявить внимательность. Звезды просят вас не пользоваться ситуацией, чтобы искупаться в нежности каждого поклонника. Эта трясина затянет вас с головой, создаст большие риски. Лучше подумайте, кто вам нужен. Ищите того самого, а не любого.

Космический совет: откажитесь от мимолетных связей в пользу долгосрочных отношений

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♑ Козерог

Завершение проекта редко бывает таким же захватывающим, как его начало. Но вы должны делать свою работу — на благо себя и коллектива. Мотивируйте себя идти только вперед, даже если в действительности хотите просто вздремнуть. Старайтесь максимально эффективно использовать время, ищите вдохновение. Созерцайте, занимайтесь спортом и творчеством, развлекайтесь. Отвлечение от рутины поможет оперативно взяться за свой труд в нужный момент. Разнообразие в жизни помогает распределять силы грамотно.

Космический совет: мотивируйте себя завершить все начатые дела и проекты.

♒ Водолей

На старт, внимание, марш! Пришло время задействовать вашу амбициозную сторону и претворить сокровенный план в жизнь. Шагнуть в неизвестность всегда страшно. Воспринимайте эту пьянящую смесь волнения и страха как признак того, что вы на правильном пути. Помните, что все ваши труды окупятся, когда сомневаетесь. Что же касается сердечных дел, звезды просят вас и здесь сделать смелый шаг. Не позволяйте боязни быть отвергнутыми владеть вами. Страх лишает шансов на успех во всех областях жизни.

Космический совет: задействуйте свою смелую и амбициозную сторону уже сегодня!

♊ Рыбы

Не только вам трудно отказаться от оценки со стороны. Всем время от времени нужно поощрение, а порой нужна и критика. Но стоит ли соответствие чужим стандартам делать смыслом жизни? Ни в коем случае. Лучший способ использования мнения других — выслушать и принять к сведению. Слушаться каждый раз не обязательно. Главным показателем правильного решения будет ваше спокойствие. Если уверены в себе — никого не слушайте.

Космический совет: не боритесь с чужими мнениями, живите в гармонии с собой.

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